Ursula von der Leyen presidió el encuentro celebrado en Bruselas ACEA

ACEA pide un marco regulatorio realista para la electrificación automotriz en Europa

Patxi Fernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:48

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha acogido con satisfacción «el claro enfoque» del tercer Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Industria ... Automotriz Europea en los desafíos estructurales que enfrentan tanto el sector como Europa en su conjunto.

