El plan tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 F. P.

Más de 40.000 compradores de vehículos eléctricos esperan las ayudas del Plan Moves

Patxi Fernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:20

La falta de presupuesto en el Plan Moves III está generando una lista de espera de más de 40.000 clientes que están pendientes del ... cobro de las ayudas destinadas a la compra de vehículos eléctricos. La cantidad pendiente de pago rondaría los 300 millones de euros.

