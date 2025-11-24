Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En 2024, las furgonetas estuvieron involucradas en 9.548 siniestros de tráfico con víctimas en los que fallecieron 223 personas P.F.

Todo lo que la DGT vigilará en tu furgoneta desde hoy

N. S.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Desde hoy lunes 24, y hasta el domingo 30 de noviembre, la DGT estará centrada en la vigilancia de las furgonetas. Se establecerán controles en ... todo tipo de carreteras, especialmente en las convencionales, ya que éstas son las que mayor índice de siniestralidad registran, así como en zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y descarga. «En estos controles se comprobarán, entre otros aspectos relacionados con la seguridad vial, la velocidad a la que circulan, la documentación, tanto del vehículo como del conductor, la correcta colocación y el peso de la carga transportada, la presencia de alcohol y/o drogas en el organismo de los conductores o si se encuentra al día en lo que respecta a la Inspección Técnica de Vehículos», ha manifestado el subdirector adjunto de Vehículos de la DGT, Juan José Arriola.

