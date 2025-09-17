Dacia mete cabeza en el mercado C-Suv y lo pone patas arriba

«Hace lo mismo que el resto, pero por siete mil y pico euros». Ese fue el principal lema publicitario del Dacia Logan, el primer ... modelo de la marca rumana en llegar a nuestro mercado. Un coche austero y espartano pero que cumplía a las mil maravillas con lo que su público objetivo esperaba de él: ir de el punto A al punto B. Y en ese sentido lo hacía. Veinte años después de la llegada de aquel modelo y con muchísimos éxitos a sus espaldas (Dacia ha liderado el mercado español durante muchos años con sus modelos), la marca sigue apostando por mantener esa esencia de vehículo planteado como una compra racional que mantenga los precios por debajo de la media. Pero lo hace con una concepción que poco tiene que ver con ese primer Logan. Porque barato no significa falto de diseño ni vehículo anodino. Bajo este nuevo lema de 'Essential but cool' Dacia trae a Málaga a través del concesionario Tahermo su última incorporación, el Dacia Bigster. Se trata del primer C-Suv de la marca, un coche que pretende demostrar que, por mucho que el gigante asiático irrumpa en nuestro mercado, el rey del pueblo sigue siendo el mismo.

Estética Duster

Ampliar Dacia Bigster. SUR

Visto de frente, un ojo inexperto podría confundir el Bigster con el Duster, y no es para menos. Utiliza la misma firma lumínica y parte superior que une ambos faros, así como el capó. Lo mismo ocurre con la trasera, con un juego de líneas y elementos de diseño que lo hacen prácticamente igual a su hermano. En la vista lateral, sin embargo, queda latente que un Duster, no es. Con sus 4.570 milímetros de largo, es 23 centímetros más largo que su hermano B-SUV. Es una cifra difícil de esconder, pero el Bigster tampoco lo pretende, con un cuarto trasero mucho más estirado. Las medidas del Bigster se van a 4.570 milímetros de largo, 1.813 de ancho, 1.662 de alto y una batalla de 2.702 milímetros.

En términos de habitabilidad su batalla y altura le confieren un espacio donde incluso los más altos viajarán cómodos. Hay espacio para la cabeza, para las piernas y también para los hombros. La sensación de amplitud es buena, mejorable con el techo panorámico en opción. Además, esta segunda fila cuenta con salidas de aireación orientables. Detalle que algunas marcas con tarifas muy superiores a veces olvidan.

El equipamiento tecnológico tampoco es propio de un low cost al uso, con multitud de ADAS (probablemente la adaptación de los modelos a la normativa europea de 2026 tenga algo que ver con esto), cuadro de instrumentos completamente digital, pantalla central de más de diez pulgadas con conexión a Android Auto y Apple Carplay o el climatizador bizona, entre muchas más opciones.

Mecánica made in Spain y nuevo 4x4 en el futuro

Ampliar Dacia Bigster. SUR

La gama mecánica del Bigster se compone de cuatro motorizaciones distintas, todas con etiqueta Eco. La primera de ellas es un micro híbrido de 140 caballos con la fuerza acoplada al eje delantero. Le sigue la misma motorización con adaptación a GLP, con una autonomía combinada homologada de hasta 1.450 kilómetros. La tercera, y la que probablemente sea la superventas, es la full hybrid de 155 caballos, una motorización versátil y de bajos consumos gracias a su alto funcionamiento en modo cien por cien eléctrico en carreteras urbanas. Esta motorización, además, viene con sello español. Se fabrica en la planta de Valladolid y la caja de cambios, de doble embrague y seis relaciones (cuatro para el motor de combustión y dos para el motor eléctrico), en Sevilla.

Para los amantes del barro y la conducción fuera del asfalto Dacia ofrece el 1.2 mil hybrid con tracción a las cuatro ruedas y cambio manual, aunque desde SUR os adelantamos que en un futuro llegará una versión híbrida con tracción a las cuatro ruedas, cambio automático y 150 caballos. Para conseguir la hibridación y la tracción 4x4, el equipo rumano francés ha acoplado un motor eléctrico al eje trasero. Por el momento, se desconocen los precios y la fecha exacta de llegada de esta motorización que probablemente sustituya a la de 130 caballos.

Precios

El nuevo Bigster tendrá un precio de partida de 24.990 euros en acabado Essential para las versiones microhíbridas de 140 caballos, tanto normales como con GLP, hasta los 31.390 de la versión Extreme o Journey con la motorización híbrida de 155 caballos. Muchas personas se echarán las manos a la cabeza. «¡Más de treinta mil euros por un Dacia!», pero hay que comprender que, si bien es un vehículo que pretende mantener el espíritu de vehículo barato de la firma, este producto no tiene nada que ver con, por ejemplo, un Sandero. Además, según anuncia la propia marca, el precio promedio del mercado C–Suv en España en 2024 se situaba en los 37.000 euros, un precio de tarifa muy superior incluso de las versiones más equipadas del Bigster.