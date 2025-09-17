Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dacia Bigster. SUR
SUR Motor

Dacia mete cabeza en el mercado C-Suv y lo pone patas arriba

Lo hace con el Bigster, un familiar con aptitudes fuera del asfalto que se postula como una de las mejores opciones espacio-precio del segmento

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:46

«Hace lo mismo que el resto, pero por siete mil y pico euros». Ese fue el principal lema publicitario del Dacia Logan, el primer ... modelo de la marca rumana en llegar a nuestro mercado. Un coche austero y espartano pero que cumplía a las mil maravillas con lo que su público objetivo esperaba de él: ir de el punto A al punto B. Y en ese sentido lo hacía. Veinte años después de la llegada de aquel modelo y con muchísimos éxitos a sus espaldas (Dacia ha liderado el mercado español durante muchos años con sus modelos), la marca sigue apostando por mantener esa esencia de vehículo planteado como una compra racional que mantenga los precios por debajo de la media. Pero lo hace con una concepción que poco tiene que ver con ese primer Logan. Porque barato no significa falto de diseño ni vehículo anodino. Bajo este nuevo lema de 'Essential but cool' Dacia trae a Málaga a través del concesionario Tahermo su última incorporación, el Dacia Bigster. Se trata del primer C-Suv de la marca, un coche que pretende demostrar que, por mucho que el gigante asiático irrumpa en nuestro mercado, el rey del pueblo sigue siendo el mismo.

