Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Markus Haupt, esta mañana en Munich, ante un anticipo del eléctrico Raval efe

Cupra explora entrar en Oriente Medio tras renunciar a los Estados Unidos

Àlex Gubern

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:00

La incertidumbre internacional, empezando por los vaivenes regulatorios de la administración Trump, obliga a las empresas a repensar algunas de sus decisiones estratégicas. En el ... caso de la automovilística Seat, su dirección anunciaba hace pocas semanas que aplazaba la decisión de entrar en los Estados Unidos con Cupra, una decisión que, por contra, se va a ver compensada con pasos adelante en otros mercados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  8. 8 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  9. 9 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  10. 10 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cupra explora entrar en Oriente Medio tras renunciar a los Estados Unidos

Cupra explora entrar en Oriente Medio tras renunciar a los Estados Unidos