Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una cámara de vigilancia en Madrid. FP

Cuidado al incorporarte: Tráfico instala cámaras con IA que multan con 200 euros

Juan Roig Valor

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:00

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a desplegar un sistema de vigilancia automática que utiliza inteligencia artificial para detectar una infracción muy específica ... y peligrosa: invadir la línea continua en los carriles de incorporación a vías rápidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  5. 5 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  6. 6 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  8. 8 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  9. 9 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  10. 10 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuidado al incorporarte: Tráfico instala cámaras con IA que multan con 200 euros

Cuidado al incorporarte: Tráfico instala cámaras con IA que multan con 200 euros