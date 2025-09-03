Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo EFE

Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano

ABC

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:45

Este verano ha dejado una imagen insólita en las carreteras españolas: en cuatro jornadas no se registró ninguna víctima mortal en siniestros de tráfico. En ... concreto, el 14, 16 y 28 de julio y el 25 de agosto, las estadísticas marcaron cero fallecidos, un hito que en la serie histórica solo se ha repetido en cinco ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  5. 5 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  6. 6 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano

Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano