Los creadores de la baliza V16: «No nos vamos a hacer millonarios, con esto ganamos un poco más que en la Guardia Civil»
Nerea Chicote
Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:06
A partir del 1 de enero de 2026 tendremos que señalizar obligatoriamente los incidentes en carretera con la baliza V16, un aparato creado por ... dos guardias civiles gallegos: Jorge Torre y Jorge Juan Costas.
Estos dos agentes son los pioneros en el desarrollo de este dispositivo que, según ha comunicado la DGT, será la única forma válida de advertir de los problemas a partir del año que viene.
Se conocieron en la Guardia Civil, pero por circunstancias personales dejaron el Cuerpo. Años más tarde, se volvieron a juntar estando ambos en una situación «económicamente crítica» y decidieron poner este negocio en marcha.
En ABC nos hemos puesto en contacto con ellos para intentar arrojar un poco más de luz a las dudas e inquietudes de los españoles respecto a este dispositivo que deberemos llevar en el vehículo sí o sí desde el 1 de enero.
