Combinación única de diseño y potencia

Hasta 646 caballos de potencia y tracción total para la versión BRABUS del nuevo smart #5

Manu Cortés

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:29

Desarrollado para todo tipo de entornos, el nuevo establece nuevos estándares gracias a su eficiente sistema de propulsión y su avanzada plataforma de 800 voltios, ... demostrando una capacidad para soportar carga ultrarrápidas gracias a su arquitectura de alto voltaje y a la gestión térmica inteligente. Todas las variantes del smart #5 Pro+ están equipadas con una batería de 100 kWh, capaz de ofrecer una potencia de carga en corriente continua de hasta 400 kW que permite pasar del 10 % al 80 % de la capacidad de la batería en tan solo 18 minutos. El modelo Pro de acceso a la gama con una potencia de 250 kW (340 caballos de potencia), dispone de una batería de 76 kWh. La función Plug & Charge, una toma de corriente Vehicle-to-Load de 230 voltios integrada en el puerto de carga para alimentar dispositivos externos y el pre-acondicionamiento térmico respaldan aún más la funcionalidad del smart #5.

