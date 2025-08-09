Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ferrari LaFerrari. Antonio Contreras
SUR Motor

Cinco coches que ahora valen más que cuando eran nuevos

Suelen ser piezas de lujo inalcanzables para la mayoría, aunque no siempre es así

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:13

El pasado miércoles se celebró en Marbella el Autobello Marbella-Sotogrande, conocido como 'el jardín de los juguetes para adultos'. Este evento se ha convertido ... en una de las citas más importantes para los amantes del motor en toda España e incluso Europa, con decenas de coches de lo más especiales, entre ellos algunos que han decidido ir a contracorriente y romper las normas del mercado. ¿Conoce aquello de que cuando un coche sale del concesionario y pisa carretera por primera vez ya ha perdido un cuarenta por ciento de su valor? Pues con estos cinco (y otros cuantos más) la frase es a la inversa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  5. 5 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  6. 6

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10 Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cinco coches que ahora valen más que cuando eran nuevos

Cinco coches que ahora valen más que cuando eran nuevos