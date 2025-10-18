Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un coche diseñado con sentido común

Kia presenta la nueva berlina familiar K4, desde primeros de 2026 para usuarios que aún no están convencidos de los vehículos totalmente eléctricos.

Manu Cortés

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:31

Kia rompe la línea que separa los segmentos C y D con la presentación del nuevo K4, un modelo de cinco puertas pensado para satisfacer ... las demandas de los conductores de hoy en día, ya que ofrece un amplio espacio interior, características de equipamiento premium y tecnologías de seguridad muy avanzadas. El nuevo Kia K4 (que sustituye al popular Kia Ceed) presenta un diseño muy expresivo y unas generosas dimensiones exteriores, con 4,44 m de largo y 1,85 m de ancho, mientras que su espacioso interior proporciona a los pasajeros de la parte posterior un espacio para las piernas líder en su clase (casi un metro) y un amplio espacio para la cabeza (973 mm). Tras los asientos traseros, los usuarios pueden disponer de 438 litros de espacio de carga.

