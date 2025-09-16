BYD apuesta por las berlinas con el Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable con hasta 1.500 kilómetros de autonomía

Últimamente las marcas están empezando a acoger de nuevo las berlinas en su catálogo. Cada vez son más las marcas que, sin renunciar al formato ... estrella (el suv), comienzan a incluir modelos que recuperan la tipología sedán en su oferta. La última en hacerlo en España es BYD con el Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable que pretende erigirse como la opción número uno en relación precio producto dentro de nuestro mercado, con autonomías de hasta 1.505 kilómetros según ciclo WLTP y hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica.

Estética Seal

A nivel estético el Seal 6 sigue el lenguaje de sus hermanos de gama, con un juego de líneas y formas inspirado en el océano. El morro tiene caída tipo tiburón y la carrocería apuesta por los tres volúmenes típicos de las berlinas pero con un tercer volumen reducido gracias a la caída del pilar C. Por su parte, la versión ranchera (Seal 6 DM-i touring) se queda con los dos volúmenes. Las dimensiones quedan en 4,84 metros de largo por 1,87 de ancho y 1,50 de alto, además de una distancia entre ejes de 2,79 metros, ofreciendo una gran habitabilidad tanto en las plazas delanteras como traseras.

Interior minimalista

El interior apuesta por una estética minimalista, con un juego de líneas que generan sensación de fluidez y amplitud. Aquí dentro también queda patente ese lenguaje de diseño que vemos en el exterior con las formas y diseños de tapizados y molduras. El volante, por ejemplo, recuerda a la aleta caudal de un pez. Los materiales utilizados, tanto delante como detrás, son agradables al tacto, con mullidos blandos y utilización de diferentes texturas para el salpicadero o las molduras de las puertas. Además, se incluye lo último en tecnología de la marca, como la apertura del vehículo con el teléfono o sistema de conducción semiautónoma de nivel 2.

Mecánicas disponibles

La gama del BYD Seal 6 Dm-i contará con dos versiones de salida. La versión de acceso será capaz de generar 184 caballos, acelerar de cero a cien en 8,9 segundos y alcanzar una punta de 180 kilómetros por hora. Cuenta con una batería de 10,08 kWh, lo que según ciclo WLTP le permitiría recorrer 55 kilómetros en modo cien por cien eléctrico en ciclo mixto. La versión más prestacional se va a los 212 caballos, haciendo el cero a cien en 8,5 segundos y clavando la punta con la versión anterior.

Para impulsar el coche ambos sistemas cuentan con un motor gasolina de 1.5 litros y un motor eléctrico que envía la fuerza al eje delantero. El grueso del tiempo el motor de gasolina se utiliza como generador de la batería para suministrar energía al motor eléctrico, que es el encargado principal de impulsar las ruedas. Solo en ocasiones de máxima demanda se acoplará el motor de combustión para trabajar en conjunto con el eléctrico e impulsar las ruedas. Cuenta, además, con el sistema V2L, que permite utilizar el coche como fuente de energía para suministrar electricidad a otros objetos.

Precios

Los precios del BYD Seal 6 DM-i van desde los 37.000 a los 44.500 euros al contado sin ayudas. Acogiéndose al Moves y los descuentos actuales de la marca esta berlina híbrida enchufable quedaría por debajo de los 28.000 euros (27.990), lo que lo convierte en uno de los coches más competitivos en cuanto a precio dentro de su segmento y gama mecánica.