Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BYD Seal 6 DM-i en el concesionario BYD de Caetano Tec en Málaga. SUR

BYD apuesta por las berlinas con el Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable con hasta 1.500 kilómetros de autonomía

Caetano Tec presenta el nuevo modelo del gigante asiático en carrocería sedán y familiar

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:35

Últimamente las marcas están empezando a acoger de nuevo las berlinas en su catálogo. Cada vez son más las marcas que, sin renunciar al formato ... estrella (el suv), comienzan a incluir modelos que recuperan la tipología sedán en su oferta. La última en hacerlo en España es BYD con el Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable que pretende erigirse como la opción número uno en relación precio producto dentro de nuestro mercado, con autonomías de hasta 1.505 kilómetros según ciclo WLTP y hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  3. 3

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía
  9. 9 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga
  10. 10

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur BYD apuesta por las berlinas con el Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable con hasta 1.500 kilómetros de autonomía

BYD apuesta por las berlinas con el Seal 6 DM-i, un híbrido enchufable con hasta 1.500 kilómetros de autonomía