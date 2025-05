Benahavís se convierte en el epicentro del mundo motero con la segunda edición de 'Gas & Dust'

Antonio Contreras Lunes, 19 de mayo 2025, 13:11 Comenta Compartir

El próximo 24 de mayo Benahavís acogerá uno de esos eventos que, si eres amante de las dos ruedas, la customización, los vehículos clásicos o ... a la gasolina en general, no puedes perderte. 'The end of the road', título que adquiere la segunda edición de Gas & Dust, reunirá en el Parque de la Torre de la Leonera a los principales customizadores del país y muchas de sus creaciones para que todos los entusiastas, particulares o profesionales, puedan disfrutar de motocicletas únicas en todo el mundo y charlar con sus propietarios.

Tras el éxito de la primera edición celebrada en Ronda, el evento vuelve a la provincia (esta vez en Benahavís), con el objetivo de convertirse en un encuentro de referencia a nivel nacional. Los reyes de la customización Entre la multitud de motos expuestas estarán disponibles algunas creaciones de los constructores más famosos del país. Maestros como 'Old Custom Flames', 'El Garaje de Saúl', 'De Palma Cycles', 'RW Motorcycles' desde Portugal, '7089 Garaje', 'La SAL', 'Territori Motero', Jose Shovel, Jordi Herrera,'Spanover Motorcycles', 'Custom Biker Shop', 'Greasy Bobber' y 'Vodoo Garaje', son algunos de los customizadores confirmados hasta la fecha. Este año se celebrará por primera vez una batalla de clásicas, donde los participantes harán una exhibición dinámica de sus motocicletas de competición históricas para elegir a la ganadora. Alicia Sornosa, primera mujer hispana en dar la vuelta al mundo en moto Uno de los grandes atractivos de esta edición es la presencia de Alicia Sornosa, primera mujer de habla hispana en dar la vuelta al mundo en moto. La reconocida periodista, que dio la vuelta al globo entre 2011 y 2013 a lomos de una BMW F60GS, es una eminencia dentro de su sector. Galardonada por la Sociedad Geográfica Española en 2018, Sornosa ha colaborado con diferentes medios de comunicación. Durante 'The end of the Road', la viajera ofrecerá una charla en la que contará sus experiencias en la multitud de viajes que ha realizado, tanto desde una perspectiva personal como técnica para aquellos que pretendan aventurarse en un largo viaje a dos ruedas. Juan Francisco García y La Bañeza Otra de las personalidades que merecen especial mención es el piloto especializado en motociclismo clásico Juan Francisco García. El malagueño consiguió un triunfo histórico en 2022, al proclamarse el primer andaluz en ganar el Gran Premio Urbano de La Bañeza, una de las carreras más emblemáticas del motociclismo clásico que se lleva celebrando más de setenta años. Música, exposiciones fotográficas, pictóricas y cine documental Además de las charlas y el enorme parque de motos disponible, los asistentes podrán disfrutar de música en directo, exposiciones fotográficas e incluso la proyección de un documental centrado en el motociclismo. Para dar banda sonora (más allá de los escapes) al evento, la segunda edición de Gas & Dust contará con Branquias Johnson, artista multidisciplinar conocido por su formato de 'hombre orquesta' y su puesta en escena singular, que mezcla estilos con instrumentos analógicos y electrónicos. Los amantes de la fotografía y el arte pictórico podrán disfrutar del trabajo de Wild Jazz y Rafa García Cano. Jazz es un fotógrafo y viajero, miembro del colectivo Survival Engines de Badajoz, que presentará una selección de imágenes tomadas en sus travesías en moto. Por su parte, el artista plástico García Cano exhibirá parte de su trabajo pictórico vinculado a la estética del motor. Una de las propuestas más destacadas será la proyección del documental 'Kefta on Wheels', un cortometraje de ocho minutos que recoge el viaje a Marruecos realizado por varios constructores. El documental explora el vínculo entre la mecánica, la ruta y el compañerismo. Horario y precios El evento tendrá lugar en el Parque de la Torre de la Leonera desde las once de la mañana hasta medianoche, con un precio de quince euros por persona.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Benahavís