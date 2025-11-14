Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luz de emergencia V1. SUR
SUR Motor

Adiós a los triángulos de emergencia: todo lo que necesitas saber sobre las balizas V16 obligatorias por ley

La baliza, que será obligatorio a partir de enero de 2026, sustituirá el actual sistema, pero no todas valen

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

La Dirección General de Tráfico ya ha puesto fecha de caducidad para los triángulos de emergencia que llevan acompañando a los conductores durante décadas. Desde ... el primer día de enero de 2026 cambia la normativa vigente desde 1999 y la luz de emergencia V16 sustituirá, de manera obligatoria, a los triángulos, acarreando sanciones para aquellos que no adapten su equipamiento a la nueva normativa, con sanciones que van de los ochenta a los doscientos euros. Aquí te contamos todo lo que debes saber acerca de este nuevo dispositivo. Porque no todos los vehículos están obligados a llevarla ni todas las luces V16 son válidas.

