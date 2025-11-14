Adiós a los triángulos de emergencia: todo lo que necesitas saber sobre las balizas V16 obligatorias por ley

La Dirección General de Tráfico ya ha puesto fecha de caducidad para los triángulos de emergencia que llevan acompañando a los conductores durante décadas. Desde ... el primer día de enero de 2026 cambia la normativa vigente desde 1999 y la luz de emergencia V16 sustituirá, de manera obligatoria, a los triángulos, acarreando sanciones para aquellos que no adapten su equipamiento a la nueva normativa, con sanciones que van de los ochenta a los doscientos euros. Aquí te contamos todo lo que debes saber acerca de este nuevo dispositivo. Porque no todos los vehículos están obligados a llevarla ni todas las luces V16 son válidas.

¿Qué es la luz de emergencia V16 y cuáles son válidas?

Se trata de un pequeño dispositivo, una baliza circular que proyecta un haz de luz amarillo 360 grados y que, como te comentábamos, sustituye a los triángulos de emergencia para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado. Según la DGT, el cambio se hace con el objetivo de mejorar la seguridad, tanto de las personas que se encuentren en el vehículo afectado como del resto de conductores de la vía. Este dispositivo evita que el conductor del vehículo inmovilizado tenga que recorrer una distancia de unos cien metros para colocar los triángulos y volver al vehículo, evitando una situación de gran vulnerabilidad. Además, la alta luminosidad que han de emitir los dispositivos homologados hacen que, según la DGT, sean más visibles que los triángulos convencionales. Y esto nos lleva al segundo punto, porque no todas las luces de emergencia V16 son válidas. Debe estar conectada y homologada.

Para cumplir esta homologación, la baliza debe emitir una luz 360 grados de alta luminosidad, siendo visible a 1 kilómetro de distancia y contar con geolocalización conectada a la Plataforma DGT 3.0 mediante un punto de acceso privado. Pasados cien segundos, la baliza emitirá una señal que permitirá a la plataforma conocer nuestra ubicación, avisando al resto de conductores de la incidencia a través de los paneles, navegadores del vehículo y apps externas. Además, por normativa, estas balizas deben contar con conexión pagada mediante una eSim no extraíble durante, al menos, doce años. También deben asegurar una autonomía mínima de 18 meses desde el momento de la compra (la cual, debe venir con pilas, ya que por el momento no existen dispositivos homologados que vayan con baterías recargables). Por último, las luces de emergencia V16 homologadas deben garantizar una duración de uso mínima de 30 minutos y contar con un imán que permita colocar la luz de emergencia en el techo (preferiblemente) o la puerta sin necesidad de abandonar el vehículo. Para evitar comprar una V16 conectada sin homologación, la DGT ha activado una página donde poder consultar todas las balizas certificadas. A la hora de comprar, revisa el código de homologación en el listado (existe un buscador) para que no te vendan gato por liebre.

Vehículos exentos

No todos los vehículos estarán obligados a llevar la señal V16 en la guantera. Existen algunas excepciones, como las motocicletas o ciclomotores, donde se recomienda su uso, pero no es obligatorio. Además, los vehículos con matrícula extranjera también estarán exentos de llevarla, pues se acogen a la normativa vigente en su país de origen.

¿Estaré localizado en todo momento?¿Debo registrarla?

El abandono de los triángulos de emergencia por un nuevo dispositivo más digital y conectado ha suscitado ciertas dudas entre los usuarios que intentaremos resolver en este artículo. No, no estarás localizado en todo momento llevando la V16 conectada contigo. Este dispositivo solo emite tu posición una vez encendida. Además, para evitar falsas alarmas, sólo envía la localización pasados cien segundos de estar encendida. Y no, tampoco necesitas un teléfono para utilizar la V16. Cuenta con su propio sistema de localización y una sim no extraíble con duración mínima de doce años. Tampoco hace falta pagar cuotas por esta sim. Este sistema es anónimo, por lo que no es necesario registrar la luz de emergencia V16 a ninguna persona o vehículo. Otro dato a tener en cuenta es que la V16 envía muestra ubicación al sistema, pero no avisa a los servicios de emergencia.

Polémica en la nueva regulación

El cambio de normativa ha encendido las redes y provocado enorme revuelo entre los conductores, donde buena parte ha mostrado su disconformidad con el cambio. Multitud de usuarios consideran que se trata de un cambio a peor, pues en situaciones de baja visibilidad como niebla, curvas cerradas o cambios de rasante la señal V16 sería menos efectiva que los triángulos de emergencia. La DGT defiende este sistema alegando la conectividad de las V16: «gracias a su conectividad, el resto de conductores sabrá, a kilómetros de distancia, que hay un incidente en ese punto». Otros aspectos que han generado debate son la duración mínima de uso que deben asegurar (30 minutos) o su elevado precio. Las V16 homologadas rondan los cuarenta euros en el mejor de los casos.

La propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su disconformidad con la llegada del cambio. El coordinador de Tráfico Carlos Javier Cantero ve la decisión «precipitada». «No tener en cuenta las particularidades de cada situación es un error», afirma Cantero.