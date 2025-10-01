Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026 x

Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026

Jorge Herrero

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:00

La lucha contra la contaminación del aire ha tomado un nuevo impulso en las grandes ciudades españolas. Frente a los niveles actuales de polución ... urbana, gobiernos locales y autonómicos han decidido endurecer sus medidas de movilidad para proteger la salud pública. En el marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que exige a los municipios con más de 50.000 habitantes implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), muchas urbes ya están expandiendo sus restricciones. Hasta ahora esos vetos se dirigían principalmente a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Pero a partir de 2026, los coches con etiqueta B también serán objeto de prohibiciones en múltiples ciudades españolas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  3. 3

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  6. 6

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar
  7. 7 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  8. 8

    El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League
  9. 9 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  10. 10 Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026

Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026