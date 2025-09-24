El torneo 'Andrés Fuentes' de voleibol reunirá este fin de semana en Marbella a 400 jugadores

El torneo 'Andrés Fuentes' de voleibol celebrará este sábado 27 y domingo 28 su 23ª edición reuniendo a cerca de 400 jugadores en la pista ... interior del pabellón Serrano Lima y la exterior, denominada Rubén Guerrero. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha presentado la iniciativa junto al entrenador del Costa del Voley, Quino Sanjorge, y ha señalado que «es un memorial que tiene mucha solera dentro del circuito y que se celebra en septiembre, mes en el que se retoma la actividad deportiva por parte de las distintas formaciones», al tiempo que ha destacado la importancia de «uno de los clubes más multitudinarios de la ciudad, que cuenta también con una categoría senior que nos representa a nivel nacional».

El edil ha subrayado que «van a participar 40 equipos que vienen de toda Andalucía en un fin de semana muy deportivo, que coincide también con la Media Maratón, y para este evento contaremos con la colaboración del Fuerte Nagüeles para el hospedaje de los visitantes, porque la idea es que sean jornadas de convivencia en la que los asistentes también puedan disfrutar de la oferta de la ciudad».

Asimismo, ha precisado que «se desarrollará de manera simultánea en las dos pistas y serán un total de once categorías, desde alevín hasta senior, tanto masculina como femenina» y ha afirmado que «desde la delegación estamos encantados de poder colaborar con el Costa del Voley, al igual que lo hacemos con el resto de entidades deportivas, y en este caso a través de la cesión de las instalaciones para que se pueda desarrollar el torneo».

Sanjorge, por su parte, ha agradecido el apoyo institucional y ha explicado que «arrancamos la temporada el 1 de septiembre y estamos muy contentos porque vamos a celebrar un torneo que nos hace mucha ilusión y que reúne a clubes de toda la comunidad autónoma» y ha recordado que «el club sigue contando con las tres líneas infantiles de competición, las tres líneas de cadete, las juveniles, y todos los equipos federados y además contamos con el senior femenino, que es muy importante, que está en Segunda Andaluza, más el equipo de Superliga 2».