El torneo se celebrará los días 27 y 28 en las pistas interior y exterior del pabellón Serrano Lima. SUR

El torneo 'Andrés Fuentes' de voleibol reunirá este fin de semana en Marbella a 400 jugadores

La competición se disputará en el pabellón en el pabellón Antonio Serrano Lima con la participación de 40 equipos andaluces

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:57

El torneo 'Andrés Fuentes' de voleibol celebrará este sábado 27 y domingo 28 su 23ª edición reuniendo a cerca de 400 jugadores en la pista ... interior del pabellón Serrano Lima y la exterior, denominada Rubén Guerrero. El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha presentado la iniciativa junto al entrenador del Costa del Voley, Quino Sanjorge, y ha señalado que «es un memorial que tiene mucha solera dentro del circuito y que se celebra en septiembre, mes en el que se retoma la actividad deportiva por parte de las distintas formaciones», al tiempo que ha destacado la importancia de «uno de los clubes más multitudinarios de la ciudad, que cuenta también con una categoría senior que nos representa a nivel nacional».

