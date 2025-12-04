Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha presentado las iniciativas junto a Apymespa y la asociación Tus Tiendas Amigas. Josele

El Ayuntamiento impulsa la actividad comercial en San Pedro con el Mercadillo Navideño y la campaña 'Reyes por un Día'

Las iniciativas están diseñadas para dinamizar el centro urbano durante las fiestas y reforzar las ventas del comercio local

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:43

Comenta

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, junto a Apymespa y la asociación Tus Tiendas Amigas, han presentado el Mercadillo Navideño, que se celebrará ... el próximo 13 de diciembre, y la nueva edición de la campaña 'Reyes por un Día', dos iniciativas diseñadas para dinamizar el centro urbano durante las fiestas y reforzar las ventas del comercio local bajo el lema #YoComproEnSanPedro.

