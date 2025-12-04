El Ayuntamiento impulsa la actividad comercial en San Pedro con el Mercadillo Navideño y la campaña 'Reyes por un Día'
Las iniciativas están diseñadas para dinamizar el centro urbano durante las fiestas y reforzar las ventas del comercio local
Marbella
Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:43
La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, junto a Apymespa y la asociación Tus Tiendas Amigas, han presentado el Mercadillo Navideño, que se celebrará ... el próximo 13 de diciembre, y la nueva edición de la campaña 'Reyes por un Día', dos iniciativas diseñadas para dinamizar el centro urbano durante las fiestas y reforzar las ventas del comercio local bajo el lema #YoComproEnSanPedro.
El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha subrayado que la Navidad «constituye un momento clave para el volumen de negocio del sector y es fundamental generar propuestas que atraigan visitantes y favorezcan la activación económica», al tiempo que ha explicado que estas acciones se desarrollan en coordinación con los colectivos empresariales, a quienes ha agradecido «su implicación durante todo el año para fortalecer el tejido comercial».
El mercadillo se celebrará en las calles Lagasca, Marqués del Duero y Córdoba, con la participación de 43 puestos
García ha detallado que el Mercadillo Navideño tendrá lugar el día 13, a partir de las 10.00 horas, en las calles Lagasca, Marqués del Duero y Córdoba y ha indicado que este evento «se ha consolidado como una de las citas más concurridas del calendario navideño y su objetivo es crear un ambiente festivo que estimule el tránsito de personas y anime al consumo en el comercio de proximidad». En esta edición participarán 43 puestos, además de los establecimientos que permanecerán abiertos durante toda la jornada, y contará con la presencia de entidades solidarias como Aspandem y Cudeca, así como de la Asociación de Quesos de Málaga, que incorporará siete expositores.
Actuaciones
De manera paralela, se ha diseñado una programación de actividades, que incluirá actuaciones de academias de baile, animación infantil, batucada y la actuación del coro 'Aires del Sur'. Igualmente, como novedad se celebrará una zambomba flamenca a cargo de Juanjo Alcántara y Elena Guerrero, que servirá como cierre de la jornada. «El objetivo es ofrecer propuestas para todos los públicos y convertir el centro de San Pedro Alcántara en un espacio de encuentro navideño», ha señalado el concejal, que ha estado acompañado de Cristina Pérez y Alberto López, en representación de Apymespa y de Tus Tienas Amigas, respectivamente.
Cerca de 70 comercios participarán en 'Reyes por un Día', cuya finalidad es premiar la fidelidad de los clientes durante todo el año
En cuanto a la campaña 'Reyes por un Día', ha informado de que participarán cerca de 70 comercios y que su finalidad «es premiar la fidelidad de los clientes durante todo el año». En concreto, por cada compra, los establecimientos entregan boletos que los consumidores podrán depositar en las cajas habilitadas para participar en el sorteo del 27 de diciembre. El primer premio consistirá en 1.000 euros para gastar en los negocios adheridos, mientras que Apymespa aportará un segundo galardón, también valorado en 1.000 euros, para un viaje por Europa, a los que se sumarán otros regalos de menor cuantía y diversos roscones de Reyes.
Desde las asociaciones comerciales se ha insistido en que estas campañas no solo fomentan las compras navideñas, sino que buscan reforzar el vínculo entre los vecinos y los establecimientos de proximidad, al tiempo que han remarcado que el mercadillo del año pasado registró una gran afluencia y han expresado su confianza en que esta edición vuelva a ser un éxito. Además, se ha animado a la ciudadanía de San Pedro, Marbella y municipios cercanos a participar en las actividades y disfrutar de la oferta navideña.
