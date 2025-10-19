Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La procesión recorrió las principales calles de San Pedro Alcántara. J. C. Domínguez

San Pedro Alcántara se echa a la calle en el día gran de su Feria

La alcaldesa subraya «la devoción y el arraigo» de la festividad para los sampedreños y resalta la participación en la Feria

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:07

San Pedro Alcántara vivió este domingo con intensidad el día de su Santo Patrón, en el marco de una feria que desde el martes está ... congregando a numerosos vecinos y visitantes. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha participado en la eucaristía celebrada a las 11.00 horas en la parroquia, y en la tradicional procesión, que ha tenido lugar posteriormente por las calles de la ciudad.

