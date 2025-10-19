San Pedro Alcántara se echa a la calle en el día gran de su Feria

San Pedro Alcántara vivió este domingo con intensidad el día de su Santo Patrón, en el marco de una feria que desde el martes está ... congregando a numerosos vecinos y visitantes. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha participado en la eucaristía celebrada a las 11.00 horas en la parroquia, y en la tradicional procesión, que ha tenido lugar posteriormente por las calles de la ciudad.

La regidora ha destacado «la devoción y el arraigo» que esta festividad representa para los sampedreños, así como «la implicación de los ciudadanos en cada uno de los actos que se desarrollan con motivo de la semana grande». Muñoz ha resaltado también que «está siendo una semana intensa, con una Feria muy participativa y segura, en la que la gente está disfrutando muchísimo». En este sentido, ha afirmado que «la gran afluencia está siendo constante y la organización está funcionando perfectamente, con amplias zonas de aparcamiento, un dispositivo de seguridad eficaz y un recinto ferial muy bien estructurado».

Tras la ecuristía, San Pedro de Alcántara recorrió las calles sampedreñas. J. C. Domínguez

Muñoz ha celebrado tener «la suerte de contar con unas instalaciones muy bien ubicadas y equipadas, con una importante cobertura de efectivos policiales, servicios operativos y de limpieza, que hacen posible que el entorno se mantenga en óptimas condiciones a pesar del alto volumen de visitantes».

Flamenco, fuegos y Melody

La jornada grande de la Feria de San Pedro Alcántara se completa por la tarde a partir de las 18.00 horas, en el Palenque Municipal, con la actuación de la escuela profesional de flamenco 'Solera de Jerez', y a las 22.00 horas con el espectáculo de fuegos artificiales titulado 'Magia visual', que es una de las novedades de este año de las fiestas sampedreñas, que arrancaron el pasado día 14 y que concluirá este lunes día 20, que es no laborable en San Pedro y en el resto de Marbella.

Imágenes del ambiente y de la comitiva. J. C. Domínguez

La jornada festiva concluirá con el espectáculo 'Noche andaluza: Homenaje al rock andaluz', con un tributo a los grupos Triana y Medina Azahara a cargo del artista Juan Delola, y el concierto de Melody, con entrada libre para todos los asistentes, a partir de las 23.00 horas.