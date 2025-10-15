Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella saluda a agentes de la Policía Local en el recinto ferial de La Caridad. SUR

San Pedro abre su Feria de Día con un refuerzo especial en limpieza y seguridad

Muñoz ha destacado la optimización del recinto ferial en las últimas ediciones y ha agradecido el esfuerzo de los dispositivos desplegados

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:43

Comenta

San Pedro Alcántara ha abierto este mediodía su Feria de Día con un refuerzo especial en materias de limpieza y seguridad, según ha destacado la ... alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante su visita al recinto de La Caridad, subrayando «el gran esfuerzo que se realiza para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un entorno adecuado durante toda la semana festiva». La regidora ha destacado la optimización de las instalaciones, señalando que «año tras año requiere de más espacio, porque cada vez hay más casetas, más atracciones y más público».

