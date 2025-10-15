San Pedro abre su Feria de Día con un refuerzo especial en limpieza y seguridad

San Pedro Alcántara ha abierto este mediodía su Feria de Día con un refuerzo especial en materias de limpieza y seguridad, según ha destacado la ... alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante su visita al recinto de La Caridad, subrayando «el gran esfuerzo que se realiza para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un entorno adecuado durante toda la semana festiva». La regidora ha destacado la optimización de las instalaciones, señalando que «año tras año requiere de más espacio, porque cada vez hay más casetas, más atracciones y más público».

«Es una feria muy especial para San Pedro, con muchas novedades, y además este año nuestro patrón cae en domingo, por lo que se prolongará hasta el lunes, un día más para disfrutarla», ha señalado Muñoz, quien ha precisado que en cuanto al mantenimiento del recinto, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza y residuos sólidos urbanos, compuesto por 50 operarios que trabajarán en turnos de mañana, tarde y noche, cubriendo las 24 horas del día. El operativo incluye barredoras, camiones de baldeo y más de 200 puntos de recogida de residuos distribuidos estratégicamente entre papeleras y contenedores.

60 agentes en La Caridad y 'bodycams'

«La limpieza es fundamental cuando hablamos de una cita que congrega a miles de personas cada día», ha afirmado Muñoz, quien ha añadido que «este dispositivo está operativo antes, durante y después de la feria, para garantizar que la zona recupere la normalidad con rapidez». En cuanto al operativo de seguridad, ha indicado que se cuenta con cerca de 200 efectivos diarios de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y seguridad privada. Solo en La Caridad, 60 agentes estarán dedicados de forma exclusiva al control del espacio.

Ampliar Ángeles Muñoz ha estado en el recinto ferial de La Caridad en el inicio de la Feria de Día de las fiestas sampedreñas. SUR

A este despliegue se suma un sistema integral de videovigilancia con 25 cámaras, gestionadas en tiempo real desde el Centro de Control Operativo, conectado a través de 1,5 kilómetros de fibra óptica. «Este año también incorporamos las 'bodycams', dispositivos portátiles que mejoran la capacidad de respuesta de los agentes y refuerzan la seguridad de forma preventiva», ha explicado la alcaldesa. Por último, ha animado a la ciudadanía a disfrutar de esta feria «con alegría, civismo y respeto, haciendo uso de los servicios que se ponen a disposición para que vivamos una semana inolvidable y segura».