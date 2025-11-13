Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El periodista ruso y premio Nobel de la Paz 2021 Dmitry Murátov pronunciará una conferencia en Marbella. SUR

Rotary España celebra en Marbella los 50 años de su programa de intercambio con el Nobel de la Paz Dmitry Murátov

El periodista ruso será el protagonista de las 'bodas de oro' de esta iniciativa de la que se benefician anualmente 9.000 jóvenes

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

Rotary España celebra en Marbella los 50 años de vida de Youth Exchange, un programa de intercambio que nació con el propósito de ofrecer a ... jóvenes de todo el mundo la oportunidad de vivir una experiencia transformadora, convivir con otras culturas y desarrollar valores como la tolerancia, el respeto y la cooperación. Lo hace con una celebración que reúne en Marbella a inbounds actuales, antiguos participantes y rotarios de toda España, en un evento que combina conferencias, actividades culturales y deportivas, y espacios de encuentro entre jóvenes y mentores.

