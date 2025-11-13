Rotary España celebra en Marbella los 50 años de su programa de intercambio con el Nobel de la Paz Dmitry Murátov

Rotary España celebra en Marbella los 50 años de vida de Youth Exchange, un programa de intercambio que nació con el propósito de ofrecer a ... jóvenes de todo el mundo la oportunidad de vivir una experiencia transformadora, convivir con otras culturas y desarrollar valores como la tolerancia, el respeto y la cooperación. Lo hace con una celebración que reúne en Marbella a inbounds actuales, antiguos participantes y rotarios de toda España, en un evento que combina conferencias, actividades culturales y deportivas, y espacios de encuentro entre jóvenes y mentores.

Entre los conferenciantes el protagonista es, sin duda, el premio Nobel de la Paz 2021, Dmitry Murátov, el periodista ruso y director de Novaya Gazeta, un diario convertido desde su nacimiento en 1993 en un referente de la prensa libre en Rusia con sus informaciones sobre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos. En 2022 Murátov subastó su medalla del Nobel de la Paz, recaudando más de 103 millones de dólares que donó íntegramente a UNICEF para ayudar a los niños refugiados de Ucrania.

Rotary asegura que el programa de intercambio «ha tejido una red internacional de amistad que trasciende fronteras, idiomas y generaciones»

Los actos para la celebración del 50 aniversario del programa de Rotary comenzaron este jueves con una Marcha por la Paz en la que participarán más de un centenar de personas, fundamentalmente jóvenes, que recorrieron la distancia que separa la playa de la Salida, en San Pedro Alcántara y el mirador de Puerto Banús, y continuarán hoy en el hotel Hard Rock, con la conferencia de Murátov y la exposición de experiencias de intercambio.

Rotary realiza anualmente 9.000 intercambios para jóvenes en todo el mundo trazando así «lazos invisibles, pero muy poderosos, para el entendimiento y la convivencia entre diferentes culturas y nacionalidades». En las cinco décadas de vida del Youth Exchange miles de estudiantes han participado en intercambios largos y cortos, convirtiéndose en verdaderos embajadores de paz, de modo que «el programa ha tejido una red internacional de amistad que trasciende fronteras, idiomas y generaciones», aseguran desde la organización.