Psicólogos divulgadores para abordar la salud mental en el VI Congreso Marbella Cuida

El Palacio de Congresos de Marbella albergará este domingo día 16, de 9.30 a 13.30 horas, el VI Congreso Marbella Cuida, que se ... centrará en la salud mental y la educación emocional de la mano de reconocidos expertos. El programa arrancará a las 10.00 horas con la psicóloga sanitaria Lorena Gascón, que abordará en su ponencia cómo sobrevivir a una pérdida.

A las 11.00 horas, será el turno del psicólogo y divulgador Alberto Soler, que ofrecerá recursos para proteger a niños y adolescentes frente a las pantallas y las redes sociales. El psicólogo Buenaventura del Charco cerrará la actividad con su charla 'La ansiedad y la depresión como nunca te la habían contado'.

La edición de este año vuelve a posicionar a la ciudad dentro del mapa de este tipo de encuentros a nivel sanitario y apuesta por un formato que busca fomentar la cercanía con el público, con más tiempo para el intercambio entre asistentes y ponentes. La inscripción es gratuita y está abierta en la web www.marbellacuida.es.