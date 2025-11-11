Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El psicólogo Buenaventura del Charco cerrará la cita con su charla 'La ansiedad y la depresión como nunca te la habían contado'. SUR

Psicólogos divulgadores para abordar la salud mental en el VI Congreso Marbella Cuida

La cita se celebrará este domingo, día 16, con la participación de Lorena Gascón, Alberto Soler y Buenaventura del Charco

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

El Palacio de Congresos de Marbella albergará este domingo día 16, de 9.30 a 13.30 horas, el VI Congreso Marbella Cuida, que se ... centrará en la salud mental y la educación emocional de la mano de reconocidos expertos. El programa arrancará a las 10.00 horas con la psicóloga sanitaria Lorena Gascón, que abordará en su ponencia cómo sobrevivir a una pérdida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

