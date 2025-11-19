El presupuesto de Marbella crecerá en 2026 más de un 11% y rozará los 449 millones

El presupuesto del Ayuntamiento de Marbella para 2026 se disparará un 11,37 por ciento hasta rozar los 449 millones de euros, es decir, 45, ... 8 millones más que este año. Son los grandes números que deja el proyectos de presupuestos del gobierno municipal para 2026 que, tras pasar por la Junta de Gobierno Local y ser presentados a la oposición, serán sometidos la próxima semana a la aprobación del pleno en una sesión extraordinaria con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero.

Presupuestos 448.915.431 euros Es la cantidad a la que se disparan los presupuestos municipales de Marbella para 2026, 45,8 millones más que en 2025, a pesar de no se tocarán los impuestos y que no se ha tenido en cuenta el impulso de la actividad inmobiliaria, y que servirá para duplicar la inversión y aumentar el gasto social, entre otras cuestiones

Se trata de un documento elaborado con «prudencia y rigor», basado en una previsión de crecimiento económico inferior al techo de gasto que el pasado martes aprobó el Gobierno de España y en la que no se ha tenido en cuenta el crecimiento que está experimentando el mercado inmobiliario. Con esta base, el Ayuntamiento dibuja para el próximo año una hoja de ruta que, en palabras de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, será «absolutamente» social y de inversión y en las que habrá «contención» fiscal.

Las bonificaciones supondrán un esfuerzo económico de 18 millones de euros y la inversión alcanzará los 85 millones

No se tocarán los tributos, con la única excepción es la tasa de basura, que se actualiza con la obligación legal de trasladar a los ciudadanos el coste del servicio. Para el bolsillo de los marbellíes supondrá una subida que oscilará entre los cinco euros que pagará de más una vivienda en una calle de quinta categoría y los 25 euros de un chalé en el centro, y para las arcas municipales significará algo menos de cinco millones de euros de ingresos adicionales. La contención fiscal, ha subrayado Muñoz, viene acompañada del mantenimiento de las bonificaciones, que supone para el Ayuntamiento un esfuerzo presupuestario de 18 millones de euros si se tiene en cuenta la gratuidad del transporte urbano (8 millones de coste).

Impulso inversor

A pesar de que los salarios de los aproximadamente 3.300 trabajadores municipales marbellíes absorberán un 43 por ciento del gasto (197 millones de euros), el gobierno municipal invertirá en 2026 hasta 85 millones, más del doble que este año (41,2) gracias a los ingresos por patrimonio municipal del suelo que dejarán las operaciones urbanísticas, que se sumará a lo previsto en el documento presupuestario (67,8 millones, más de 27 por encima de lo reflejado en el de 2025).

La apuesta inversora se materializará en proyectos como el de la construcción de más de 600 plazas de aparcamiento e instalaciones deportivas y sociales en el Albergue África (los presupuestos de 2026 recogen 8 de los 12 millones de euros que costará la actuación) o el embellecimiento de medianas entre Puente Romano y el Centro Forestal Sueco, y entre el Arco de Marbella y la glorieta Manuel Aro (3,3 millones), además de los planes de conservación y reparación de infraestructuras en distritos (13,5), de mantenimiento de playas (4), de regeneración urbana para la reactivación económica de las pymes de Marbella y San Pedro Alcántara (5), de conservación de colegios (1,3), de instalaciones deportivas (1,6) y el de mantenimiento de zonas verdes (10 millones de euros).

La inversión en deportes ascenderá a 10 millones, y se dedicarán más de 4 a mejoras de zonas infantiles y la creación de áreas de sombra y casi 3 millones a la Escuela de Música y Danza

Las inversiones llegarán también a deportes (10 millones de euros); la Escuela de Música y Danza (casi 3 millones); la rehabilitación del edificio consistorial (3,6); la mejora de zonas infantiles y creación de áreas de sombra (más de 4); y el Punto Limpio de San Pedro (1,2), la rehabilitación de la presa de Las Medranas, entre otros proyectos.

El impulsor inversor dejará sitio para elevar un 42% el presupuesto de juventud y un 18,5% las políticas sociales y para impulsar la digitalización de los servicios públicos, además de mantener la promoción turística y el apoyo al comercio y a las universidades (UNED y UMA).