De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros

Los hamaqueros de Marbella pagarán al Ayuntamiento un canon anual de entre 54.360 y 718,40 euros. El primero es lo que costará como ... mínimo un espacio de 600 metros cuadrados en Nagüeles y el segundo lo que valdrá apenas 40 metros cuadrados en la playa de Río Verde.

Estos precios están reflejados en los seis contratos que ha sacado a licitación el Consistorio marbellí, dividiendo las áreas para hamacas en función de su tamaño, y con cada espacio convertido en un lote. En total se trata de 135 zonas que suman una superficie de 42.060 metros cuadrados y que reportarán a las arcas municipales 1,495 millones de euros al año.

Los espacios se adjudicarán por un periodo de cuatro años, hasta la temporada 2028, y se podrán prorrogar otros cuatro años más. Los hamaqueros podrán explotar el servicio durante los ochos meses comprendidos entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre, excepto en algunos puntos en los que el periodo se eleva a diez meses (del 1 de marzo al 31 de diciembre).

De las zonas de mayor tamaño hay 14 espacios, concretamente 13 de 600 metros cuadrados y una de 550, que aportarán a las arcas municipales casi la tercera parte de los ingresos por este concepto (438.380 euros). Los menores importes se quedan en 12.168 euros y se pagarán en Guadalmina, Adelfas y uno de los dos reservados en la playa de Venus, con 12.168 euros de canon mínimo anual. El precio más común son los 44.328 euros que se pagarán al menos por dos de los tres espacios de Puerto Banús, y los de las playas de Cable, Real de Zaragoza y las dos de Las Chapas. Los arenales de Guadalmina, Linda Vista y Venus acogen las áreas de gran tamaño en las que es más barato el canon, con un precio de 12.168 euros anuales.

Los clientes pagarán un mínimo de 10 euros por una hamaca y de hasta 60 euros por dos, dependiendo de la zona

El pliego de condiciones establece, además, el precio de alquiler obligatorio que deberán abonar los clientes, para lo que se ha dividido las playas de la ciudad en cuatro zonas. La más cara es algunas áreas reservadas en Puerto Banús, con un coste de entre 25,5 y 30 euros por una sombrilla y una hamaca y entre 51 y 60 euros si se utiliza una hamaca más; el mismo precio que se pagarán en Cable, Las Chapas y Real de Zaragoza. En el otro espacio reservado en Puerto Banús y en uno de los dos de Guadalmina el coste será de entre 15,5 y 20 euros cuando se alquila una hamaca y de entre 31 y 40 cuando son dos. En el resto los precios son de 10 y 20 euros dependiendo de si se alquila una o dos camas balinesas.

Otras zonas

Hay también 12 áreas de 500 metros cuadrados por las que se abonarán en cada caso al menos 10.140 euros, con la excepción de Alicate, que con 36.940 euros es el más caro. Además, hay 24 espacios de 400 metros cuadrados y cuatro de 350, con precios que van de los 29.552 euros a los 7.098 de tres de las cuatro áreas de menor tamaño; y 27 de 300 metros cuadrados, con importes que oscilan entre los 27.180 euros de Nagüeles y los 5.338 de San Pedro Alcántara.

Junto a estos, hay 37 espacios de 200 metros cuadrados, el más caro de nuevo en Nagüeles (18.120 euros) y uno de 150 cuyo canon mínimo anual es de 3.042 euros, y es el más barato de este contrato. Los espacios más pequeños reservados a los hamaqueros son cinco áreas de 100 metros cuadrados, tres de 80 y ocho de 40 m2. El más caro vale 4.700 euros y está situado en la playa del Pinillo, y el más barato son los 718,40 euros por 40 metros cuadrados de Río Verde.