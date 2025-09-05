Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el casco histórico se han implantado cuatro medidores ambientales para obtener datos sobre la calidad del aire. Josele

Paso previo para implantar la zona de bajas emisiones en Marbella: llegan los medidores ambientales

Se recogerán los datos sobre contaminación durante tres meses, y la información se traducirá en un informe con recomendaciones

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:13

La llegada a Marbella de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) está más cerca. El Ayuntamiento ha dado el siguiente paso necesario para poner en ... marcha este área de acceso restringido al tráfico rodado con la instalación en el casco histórico de cuatro mediadores ambientales. Los datos que recojan estos aparatos serán básicos para definir la forma que adquirirá en Marbella este espacio que deben tener todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, en aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  4. 4 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  5. 5 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  7. 7 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  8. 8 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  9. 9

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Paso previo para implantar la zona de bajas emisiones en Marbella: llegan los medidores ambientales

Paso previo para implantar la zona de bajas emisiones en Marbella: llegan los medidores ambientales