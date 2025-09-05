Paso previo para implantar la zona de bajas emisiones en Marbella: llegan los medidores ambientales

La llegada a Marbella de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) está más cerca. El Ayuntamiento ha dado el siguiente paso necesario para poner en ... marcha este área de acceso restringido al tráfico rodado con la instalación en el casco histórico de cuatro mediadores ambientales. Los datos que recojan estos aparatos serán básicos para definir la forma que adquirirá en Marbella este espacio que deben tener todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, en aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Los dispositivos, que ya se encuentran en funcionamiento, permitirán monitorizar en tiempo real la calidad del aire en «el marco del compromiso municipal con la sostenibilidad, la salud pública y el cumplimiento de las normativas europeas en esta materia», ha señalado el concejal de Tráfico y Transportes, Félix Romero.

Antes de implementar el área de acceso restringido, el Ayuntamiento debe aún aprobar una nueva ordenanza municipal

A partir de los datos obtenidos por los dispositivos, se elaborará un informe final con recomendaciones orientadas a la gestión ambiental de la ciudad. Esta información servirá, a su vez, de base para la confección de una ordenanza municipal, que es la última de las fases que debe abordar el Ayuntamiento para implementar de manera definitiva la Zona de Bajas Emisiones. Los dispositivos instalados son «el paso previo», apunta el Consistorio.

El proyecto, que se desarrollará a lo largo de tres meses, contempla la recolección continua de datos sobre la calidad del aire; el análisis técnico de los valores obtenidos, identificando patrones, picos de contaminación y posibles fuentes emisoras. Entre los parámetros que se medirán se encuentran el material particulado, el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. «Con la puesta en marcha de estos medidores no solo damos un paso técnico fundamental, sino también un gesto de compromiso con la ciudadanía, que podrá beneficiarse de un entorno urbano más limpio y habitable», ha manifestado el edil de Tráfico y Transportes.

Espacios ya definidos

El Ayuntamiento ya definió en octubre de 2023 las áreas de bajas emisiones, que quedaron circunscritas a los cascos histórico de Marbella y San Pedro Alcántara. La Junta de Gobierno Local acordó entonces limitar el uso de estos espacios a los vehículos con etiqueta ambiental B, C, Eco y Cero; los asociados a residentes o a propietarios y arrendatarios de plazas de garaje, locales comerciales o alojamientos turísticos en esas áreas; los que desempeñan actividades de distribución de mercancías o reparto o los que trasladan habitualmente a las personas por razones de salud; además de vehículos de emergencia, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de personas con movilidad reducida, los que acceden a edificios oficiales u hospitales y los de los servicios públicos municipales de limpieza, higiene urbana o alumbrado.

Las limitaciones se desarrollan ahora sin que se impongan sanciones, porque la verdadera implantación de la Zona de Bajas Emisiones no llegará hasta que se apruebe la nueva ordenanza, y para ello los datos que obtengan los medidores ambientales son fundamentales.