Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del evento solidario que se celebrará en el marco del Marbella Championship de fitness. SUR

El Parque del Mediterráneo de Marbella alberga el evento solidario de fitness 'Stronger Togheter'

La cita, que se celebra en el marco del Marbella Championship, está abierta a todos los públicos y lo recaudado se destinará a la fundación Fundatul

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:57

El Parque del Mediterráneo albergará este jueves, 2 de octubre, el evento solidario 'Stronger Togheter', en el marco del campeonato de fitness Marbella Championship, una ... cita internacional que tendrá lugar desde el próximo viernes hasta el domingo día 5 y en la que participarán 1.200 atletas. Así lo ha destacado el edil de Deportes, Lisandro Vieytes, quien ha explicado que «se trata de una prueba abierta a todos los públicos, con un coste simbólico de 5 euros la inscripción». Además, ha apuntado que todo lo recaudado se destinará íntegramente a apoyar la labor de la fundación Fundatul, que trabaja por la inserción laboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  4. 4 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  9. 9 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Parque del Mediterráneo de Marbella alberga el evento solidario de fitness 'Stronger Togheter'

El Parque del Mediterráneo de Marbella alberga el evento solidario de fitness &#039;Stronger Togheter&#039;