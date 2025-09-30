El Parque del Mediterráneo de Marbella alberga el evento solidario de fitness 'Stronger Togheter'
La cita, que se celebra en el marco del Marbella Championship, está abierta a todos los públicos y lo recaudado se destinará a la fundación Fundatul
Marbella
Martes, 30 de septiembre 2025, 18:57
El Parque del Mediterráneo albergará este jueves, 2 de octubre, el evento solidario 'Stronger Togheter', en el marco del campeonato de fitness Marbella Championship, una ... cita internacional que tendrá lugar desde el próximo viernes hasta el domingo día 5 y en la que participarán 1.200 atletas. Así lo ha destacado el edil de Deportes, Lisandro Vieytes, quien ha explicado que «se trata de una prueba abierta a todos los públicos, con un coste simbólico de 5 euros la inscripción». Además, ha apuntado que todo lo recaudado se destinará íntegramente a apoyar la labor de la fundación Fundatul, que trabaja por la inserción laboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social.
La actividad benéfica se celebrará a las 19.00 horas, tras el ckeck-in de los atletas que participarán en el Marbella Championship, y los 5 euros podrán abonarse directamente en el stand de esta entidad local. «Esta nueva cita nos vuelve a posicionar como referentes en el mundo del deporte y supondrá de nuevo un importante impacto económico para la ciudad», ha apuntado Vieytes, quien ha recordado eventos destacados que han tenido lugar en el municipio, como la Copa Davis o el Reserve Cup, y otros que se celebrarán como el Campeonato de Ironman 70.3.
El campeonato «más diverso» y la labor de la fundación
Por su parte, la directora de Marbella Championship, Sara Echaniz, ha subrayado que se trata del campeonato «más diverso de Europa en estos momentos y uno de los más grandes que se celebran, aunando buen tiempo, playa y montaña». «Estamos convencidos de que será un gran espectáculo», ha afirmado.
Por último, la responsable de Fundatul, María Angustias del Río, ha agradecido al Consistorio y a la organización el apoyo a sus programas a través de esta iniciativa solidaria y ha resaltado el programa Empleo que Apoyo, que «ofrece un acompañamiento antes, durante y después de la contratación, tanto a las personas como a las empresas, garantizando así una integración sostenible en el mercado laboral».
