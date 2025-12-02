El paro registra en Marbella el mejor noviembre desde 2007, con una caída interanual del 9%

Marbella ha cerrado noviembre con el mejor dato de desempleo desde 2007, con un descenso de 702 personas respecto al pasado ejercicio y una reducción ... interanual del 8,9%. El asesor responsable del ramo, Alejandro Freijo, ha destacado que «se confirma que la ciudad avanza en la buena dirección, tenemos menos paro que hace un año, más contratación y un mercado laboral cada vez más sólido» y ha subrayado que «no se trata solo de crear más puestos de trabajo, sino de mejorar su calidad y estabilidad», al tiempo que ha indicado que «la tendencia evidencia que se está consolidando un tejido laboral fuerte y con capacidad para resistir la estacionalidad».

El mes de noviembre finalizó con un total de 7.172 personas desempleadas, lo que supone una ligera subida de 81 personas respecto a octubre, «un comportamiento habitual tras la finalización de la temporada alta», según ha apuntado el responsable municipal. Además, en este periodo se firmaron 4.076 contratos, una cifra inferior a los 4.602 registrados en octubre, pero superior en 424 contratos respecto a 2024.

Este incremento interanual de un 11,6% «es una muestra del dinamismo del mercado laboral y del esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores y administración». El asesor ha remarcado que «el Ayuntamiento seguirá apostando por políticas activas de empleo, formación, recualificación y apoyo al emprendimiento, con el objetivo de continuar reduciendo las cifras de paro y generando oportunidades reales y de futuro para todos los vecinos».