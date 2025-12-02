Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Noviembre registró en Marbella 702 desempleados menos que hace un año. SUR

El paro registra en Marbella el mejor noviembre desde 2007, con una caída interanual del 9%

El número de desempleados se sitúa en 7.172, un dato que mejora en más de 700 el de hace un año, y con 424 contratos más

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:08

Marbella ha cerrado noviembre con el mejor dato de desempleo desde 2007, con un descenso de 702 personas respecto al pasado ejercicio y una reducción ... interanual del 8,9%. El asesor responsable del ramo, Alejandro Freijo, ha destacado que «se confirma que la ciudad avanza en la buena dirección, tenemos menos paro que hace un año, más contratación y un mercado laboral cada vez más sólido» y ha subrayado que «no se trata solo de crear más puestos de trabajo, sino de mejorar su calidad y estabilidad», al tiempo que ha indicado que «la tendencia evidencia que se está consolidando un tejido laboral fuerte y con capacidad para resistir la estacionalidad».

