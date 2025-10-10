Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los adolescentes forman parte del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Marbella. SUR

Ocho jóvenes de Marbella participan en la primera edición del programa UNICEF Lab Junior, centrada en la salud mental

La iniciativa busca fomentar el liderazgo, la creatividad y el compromiso social del colectivo a través del desarrollo de propuestas innovadoras

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:46

Ocho adolescentes que forman parte del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia (CMIA) de Marbella, están participando en la primera edición del programa UNICEF Lab ... Junior, una iniciativa puesta en marcha por la entidad en España para fomentar la implicación activa del colectivo en la creación de soluciones innovadoras frente a los desafíos que afectan a su generación. La iniciativa se desarrolla en formato online, reúne a jóvenes de distintos puntos de España con el propósito de fortalecer su liderazgo, creatividad y sentido de compromiso social. En esta edición inaugural, el proyecto se centra en la salud mental en la adolescencia, analizada desde la perspectiva del bienestar emocional, la prevención y la construcción de entornos más saludables y solidarios.

