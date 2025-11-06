La obra 'Norma' clausurará el día 8 el festival 'Marbella TodoDanza'

El Teatro Ciudad de Marbella acogerá este sábado, 8 de noviembre, a las 20.00 horas, la clausura de la 16ª edición del festival 'Marbella ... TodoDanza', con la representación de 'Norma', una pieza contemporánea dirigida y coreografiada por Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza. La función incluirá un encuentro posterior entre el público y la compañía, dirigido por el propio creador.

La propuesta escénica ofrecerá una reflexión crítica sobre el concepto de normalidad a través del lenguaje corporal, abordando cuestiones de identidad, estereotipos y diversidad desde una mirada artística comprometida. El elenco artístico está integrado por los intérpretes Begoña Quiñones, Chelís Quinzá, Carlos Carvento, Alicia Narejos y Manuel Martín. La dramaturgia corre a cargo de Rosabel Huguet, con vestuario y escenografía de Roberto Martínez y diseño de iluminación de Olga García.

Proyección de una película de danza

Como actividad previa, el viernes 7 de noviembre, a las 18.30 horas, el festival ofrecerá la proyección de la película de danza 'AÚN', en una sesión que tendrá lugar en el Museo del Grabado Español Contemporáneo. El filme, codirigido por Antonio Ruz y Manuel Rodríguez, con la colaboración artística de la plataforma Elamor, celebra el décimo aniversario de la compañía con una pieza audiovisual grabada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La obra reúne a más de 20 intérpretes que han trabajado con el coreógrafo a lo largo de su trayectoria, generando un diálogo entre la danza, la cámara y la arquitectura del emblemático edificio.