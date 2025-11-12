Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la representación de la obra teatral. SUR

La obra 'Coriolano', de William Shakespeare, llega el día 15 al Teatro Ciudad de Marbella

Entre el elenco de actores se encuentra la marbellí Beatriz Melgares

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:49

El Teatro Ciudad de Marbella albergará este sábado, día 15 de noviembre, la representación de la obra 'Coriolano', de William Shakespeare. La puesta en escena ... comenzará a las 20.00 horas y dentro del reparto de actores que participan se encuentra la actriz marbellí Beatriz Melgares. El resto del cartel lo integran Roberto Enríquez, Carmen Conesa, Álex Barahona, María Ordóñez, Javier Lara, Santiago Molero, Juan Díaz, Juan Morón y Antonio Simón (director).

