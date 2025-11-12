La obra 'Coriolano', de William Shakespeare, llega el día 15 al Teatro Ciudad de Marbella
Entre el elenco de actores se encuentra la marbellí Beatriz Melgares
Marbella
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:49
El Teatro Ciudad de Marbella albergará este sábado, día 15 de noviembre, la representación de la obra 'Coriolano', de William Shakespeare. La puesta en escena ... comenzará a las 20.00 horas y dentro del reparto de actores que participan se encuentra la actriz marbellí Beatriz Melgares. El resto del cartel lo integran Roberto Enríquez, Carmen Conesa, Álex Barahona, María Ordóñez, Javier Lara, Santiago Molero, Juan Díaz, Juan Morón y Antonio Simón (director).
'Coriolano' se traslada a Roma, a inicios de la República, donde se enfrentan en un contexto de gran conflictividad social la clase dirigente (los patricios) y el pueblo (la plebe). En ese momento se declara la guerra contra los Volscos y emerge la figura de Cayo Marcio, noble guerrero admirado por su extremo valor y coraje. Su gran victoria le ganará el apelativo de Coriolano.
El espacio plantea la metáfora de una gran mesa encrucijada en donde suceden los acalorados debates políticos y parlamentarios, batallas y duelos, y la contemplación de las pulsiones desmesuradas de las emociones de los personajes. Se tratará de un fórum público que demandará a los espectadores una cierta implicación en el seguimiento de los conflictos que llevan a la caída de Roma, salvada 'in extremis' por la actuación de la embajada femenina que cambia el acontecer de la contienda bélica final.
Consiste en un espectáculo que busca hacer vibrar e implicar a los asistentes, ofreciéndole la posibilidad de identificarse tanto con el pueblo, como con el senado en un juego de espejos. La entrada tiene un precio de 15 euros.
