El nuevo barrio de Marbella permitirá conectar La Cañada y Las Albarizas

Marbella tiene la necesidad de crecer, pero no lo hará sólo pensando en la necesidad de construir nuevas viviendas, sino también con la mirada puesta ... en la movilidad. El nuevo barrio que se desarrollará en Arroyo Segundo incluirá «conexiones norte-sur y oeste-este», según ha apuntado el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz. La primera de ellas permitirá unir el centro comercial La Cañada con el polígono industrial La Ermita, mientras que la segunda conectará Bello Horizonte y la zona de Las Albarizas, pasando por el polígono.

«Es algo fundamental», apunta Díaz con el objetivo puesto en seguir desarrollando iniciativas que «disuadan» a los conductores de seguir utilizando «los grandes viales», es decir, la autovía A-7, la autopista AP-7 y la antigua carretera nacional 340. El nuevo barrio de Arroyo Segundo contará para ello con «grandes avenidas» que permitirán no sólo «descongestionar» el tráfico en 'puntos calientes', sino también «comunicar mejor nuestras urbanizaciones», apunta el edil.

De entrada, el desarrollo urbanístico de este espacio, un área de 365.000 metros cuadrados, evitará que los grandes camiones circulen por el casco urbano gracias al intercambiador para transportes de mercancías con el que se dotará al polígono de La Ermita. Pero las conexiones con Arroyo Segundo cobran una mayor importancia teniendo en cuenta que ha sido la zona elegida por el Ayuntamiento para albergar un nuevo recinto ferial, un espacio de 90.000 metros cuadrados, que tendrá un carácter polivalente para que su uso se extienda más allá de la Feria y cualquier otro evento que se pueda organizar.

Reducir el uso del coche

La intención no es sólo mejorar la movilidad, sino también reducirla, y para ello, el gobierno municipal ha reservado el 25 por ciento del suelo para otros usos. «Queremos que este tipo de desarrollo urbanos tengan todo tipo de servicios de manera que cualquier persona persona que viva allí no tenga que desplazarse a la hora de hacer sus compras o atender sus necesidades básicas, creando esa ciudad de 15 minutos que queremos hacer y reflejamos en nuestro Plan General», ha apuntado Díaz refiriéndose a ese meta de hacer de Marbella una localidad donde el ciudadano pueda encontrar a una distancia de un cuarto de hora andando todo lo que necesita en su día a día.

De momento, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la declaración de conveniencia de este desarrollo, denominado Actuación de Transformación Urbanística de Nueva Urbanización (ATU-UN) Arroyo Segundo, que quedará afianzado con la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que se espera que llegue antes de final de año. Los promotores de este espacio, que incluye un anillo de zonas verdes y 1.330 viviendas, de las cuales 532 serán protegidas y el resto «mayoritariamente a precios asequibles», según señaló Díaz, tiene de plazo un año para presentar el proyecto. Pero el Ayuntamiento podrá obtener de manera anticipada los suelos destinados a equipamientos públicos sin necesidad de esperar a la entrada en vigor definitiva del planeamiento.