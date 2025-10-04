Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El edil de Urbanismo señala en el plano del nuevo barrio que se creará en Arroyo Segundo. Josele

El nuevo barrio de Marbella permitirá conectar La Cañada y Las Albarizas

El desarrollo urbanístico de Arroyo Segundo mejorará la movilidad en la zona, con nuevas conexiones norte-sur y oeste-este

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

Marbella tiene la necesidad de crecer, pero no lo hará sólo pensando en la necesidad de construir nuevas viviendas, sino también con la mirada puesta ... en la movilidad. El nuevo barrio que se desarrollará en Arroyo Segundo incluirá «conexiones norte-sur y oeste-este», según ha apuntado el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz. La primera de ellas permitirá unir el centro comercial La Cañada con el polígono industrial La Ermita, mientras que la segunda conectará Bello Horizonte y la zona de Las Albarizas, pasando por el polígono.

