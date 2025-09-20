Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los terrenos de la finca de La Torrecilla, donde se levantará la Ciudad de la Justicia. Josele

La nueva Ciudad de la Justicia de Marbella avanza: la Junta empieza a definir el proyecto

La Consejería tiene en sus manos un estudio de implantación y trabaja en su revisión técnica para elaborar los proyectos básico y de ejecución

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:24

El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella sigue avanzando. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública tiene ya en su ... manos el estudio de implantación que contrató para levantar este nuevo espacio en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la zona de La Torrecilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  4. 4 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  5. 5

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  6. 6 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  7. 7 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  10. 10 Varios kilómetros de atascos por un accidente en Las Pedrizas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La nueva Ciudad de la Justicia de Marbella avanza: la Junta empieza a definir el proyecto

La nueva Ciudad de la Justicia de Marbella avanza: la Junta empieza a definir el proyecto