La nueva Ciudad de la Justicia de Marbella avanza: la Junta empieza a definir el proyecto

El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella sigue avanzando. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública tiene ya en su ... manos el estudio de implantación que contrató para levantar este nuevo espacio en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la zona de La Torrecilla.

El documento se encuentra ahora en proceso de «revisión técnica» por parte de la Consejería, según apuntaron fuentes del departamento que dirige José Antonio Nieto. En ese estudio de implantación se detallan cuestiones como la imagen exterior del edificio; su ubicación y edificación dentro de la parcela cedida por el Ayuntamiento; las diferentes condiciones y afecciones intrínsecas del solar; la accesibilidad de la ciudadanía; la eficiencia energética, y la mejor calidad del servicio público de Justicia. El documento viene a ser, por tanto, un informe técnico del suelo con el que empezar a trabajar con datos definidos y que empieza a dibujar cómo será la futura Ciudad de la Justicia.

Las cuestiones planteadas por el autor están siendo ahora revisadas por los técnicos de la Consejería antes de dar el siguiente paso. Ese estudio permite que no sea necesario elaborar un anteproyecto, de modo que para licitar las obras de construcción únicamente faltaría por realizar el proyecto básico y el de ejecución, según apuntaron fuentes de este departamento.

Proyecto de presente y futuro

La Ciudad de la Justicia contará con más de 26.000 metros cuadrados de techo construidos, casi cuatro veces más de lo que suman las dispersas sedes actuales. En una primera fase, se edificarán 13.000 metros cuadrados sobre rasante y en torno a 2.000 bajo rasante (donde irán los aparcamientos, la zona de detenidos y el archivo). Ya solo con esta primera fase se duplicarán los 7.297 metros cuadrados existentes actualmente, si bien en otras dos fases se prevé construir otros 6.000 metros cuadrados de techo en cada una.

Con esto se pretende que haya espacios para los futuros crecimientos que pudiera necesitar Marbella en los próximos 35 años. Además, Marbella acogerá la mayoría de los servicios de coordinación de la Administración de Justicia en la Costa del Sol, por lo que la Junta debe tener en cuenta las previsiones de crecimiento no solo de la ciudad sino de toda la comarca.

La parcela cedida por el Ayuntamiento responde a ese primera necesidad de espacio de 13.000 metros cuadrados en suelo urbano, y tiene una edificabilidad de 26.000 metros cuadrados. El Consistorio marbellí no sólo colaborará en el proyecto con la cesión de este emplazamiento, sino también con las obras de los accesos por la carretera de Ojén, que supondrá un desembolso para las arcas municipales de 19,7 millones de euros y que se prevé que estén terminadas en 2029.