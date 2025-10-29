Nueva Andalucía se prepara para un Halloween con propuestas en la sede del distrito, el Centro de Participación Activa y El Ángel

El núcleo marbellí de Nueva Andalucía vivirá un 'Halloween' repleto de propuestas para todos los públicos, combinando la diversión más terrorífica con las tradiciones locales. ... Así lo ha anunciado hoy la concejala del distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, durante la presentación de la programación, que incluye actividades desde mañana, 30 de octubre, hasta el domingo, 2 de noviembre, en distintos emplazamientos como los jardines de la sede del distrito, el Centro de Participación Activa y la Colonia El Ángel.

La edil ha explicado que «queremos que todos los vecinos tengan su momento y su espacio, compartiendo celebraciones que unen generaciones y fomentan la convivencia». En este sentido, ha agradecido la implicación de entidades como la Cofradía de Nueva Andalucía, la Asociación La Azucarera de El Ángel y el propio Centro de Participación Activa, destacando «el compromiso y entusiasmo con el que suman a cada iniciativa». Las actividades arrancarán mañana jueves, 30 de octubre, a las 18.00 horas, con una fiesta de 'Halloween' en el centro de personas mayores, donde se desarrollará un concurso de disfraces, entre otras actividades.

El viernes, 31 de octubre, llegará la gran cita en los jardines de la sede del distrito, a partir de las 17.30 horas, con una jornada en la que se incluirá la animación infantil de Mimosín & Lolo (18.00 horas), una gymkana, castillos hinchables, un escape room, puestos de dulces y la esperada apertura del Pasaje del Terror. Además, habrá un concurso de disfraces en categorías infantil y adulto, y una barra solidaria a beneficio de la cofradía. «La fiesta del 31 es ya una tradición en Nueva Andalucía, especialmente pensada para las familias y los más pequeños, que disfrutan de un entorno seguro, animado y lleno de sorpresas», ha señalado Ortiz de Zárate, quien ha destacado también la implicación de los jóvenes voluntarios, asociaciones culturales y equipos educativos locales.

Fin de semana

El sábado 1 de noviembre, el protagonismo será para la Fiesta del Tostón, que se celebrará también en el Centro de Participación Activa, con degustación de castañas, anís y dulces típicos, así como el tradicional concurso de castañeras. «Esta es una cita muy especial para recordar a nuestros seres queridos y mantener vivas nuestras raíces», ha afirmado la concejala.

La programación concluirá el domingo 2 de noviembre a partir de las 16.00 horas, con una gran fiesta de 'Halloween' en la Colonia de El Ángel. El evento contará con animación infantil, castillos hinchables, concurso de disfraces para todas las edades, merienda para los más pequeños y reparto de chuches con el popular 'Truco o Trato'. Por último, los representantes de los colectivos participantes han coincidido en resaltar «el cariño con el que se preparan cada una de estas actividades».