La constitución de la entidad, que preside Tomás Alcántara, se ha formalizado en un acto ante notario que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y del teniente de alcalde sampedreño, Javier García. SUR

Nace con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella la Fundación San Pedro UD 2025

La entidad unirá deporte, educación y valores en beneficio de la infancia y la juventud

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:57

El Ayuntamiento de Marbella ha mostrado hoy su respaldo al nacimiento de la Fundación San Pedro UD 2025, cuya constitución se ha formalizado en un ... acto celebrado ante notario con la presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz; el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y los patronos de la nueva entidad, con su presidente, Tomás Alcántara, al frente. La regidora ha destacado que es «un proyecto llamado a perdurar en el tiempo» y ha puesto el acento en que «no solo consolidará a la Unión Deportiva San Pedro como referente deportivo, sino que también contribuirá a la cohesión social y al fomento de los valores entre la infancia y la juventud».

