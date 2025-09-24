Nace con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella la Fundación San Pedro UD 2025

El Ayuntamiento de Marbella ha mostrado hoy su respaldo al nacimiento de la Fundación San Pedro UD 2025, cuya constitución se ha formalizado en un ... acto celebrado ante notario con la presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz; el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y los patronos de la nueva entidad, con su presidente, Tomás Alcántara, al frente. La regidora ha destacado que es «un proyecto llamado a perdurar en el tiempo» y ha puesto el acento en que «no solo consolidará a la Unión Deportiva San Pedro como referente deportivo, sino que también contribuirá a la cohesión social y al fomento de los valores entre la infancia y la juventud».

La primera edil ha remarcado el papel de Alcántara, «una figura clave en el impulso del deporte local», y ha valorado que «su liderazgo garantizará el éxito de la iniciativa». «Esta fundación será un espacio de encuentro capaz de movilizar a cientos de familias sampedreñas», ha valorado durante el acto, en el que el notario José Andújar ha dado lectura a los fines fundacionales, que incluyen la promoción del deporte y la formación integral de los deportistas, con especial atención a la infancia y la juventud; la difusión de valores como la deportividad, el esfuerzo y el respeto, y la contribución al bienestar y la cohesión social en San Pedro Alcántara.

Por su parte, Alcántara, que ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, ha recalcado que la firma de la escritura fundacional «es mucho más que un acto jurídico» y ha señalado que «supone la consolidación de un compromiso con la comunidad». Ha recordado que la UD San Pedro cuenta actualmente con cerca de 400 niños en cantera y un equipo de 25 educadores, «con el objetivo de formar no solo deportistas, sino también personas». Junto al presidente, integran la entidad como patronos Juan Manuel Blanco Navarro, Rafael Agüera Mérida, José Antonio Acosta Medina, Álvaro Guerrero Sánchez y Salvador Rivero Gil.