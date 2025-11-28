El Mercado Central de Marbella contará con pantallas digitales para directorio y megafonía interior

La delegación de Comercio del Ayuntamiento de Marbella, en colaboración con la Junta de Andalucía y dentro del marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades, ... ha impulsado una nueva iniciativa para mejorar la experiencia de compra en la ciudad, como es la adquisición de pantallas digitales para directorio y megafonía interior que se instalarán en el Mercado Central de Marbella.

«Este proyecto busca dinamizar las ciudades de mayor potencial turístico y comercial, como nuestra localidad», según ha destacado la asesora responsable del área, Carmina Serrano. La representante municipal ha explicado que las pantallas se distribuirán por distintos lugares del recinto y los usuarios recibirán información puntual de las novedades y servicios, tanto del mercado central como de los distintos eventos que tengan lugar en el municipio.

Por otra parte, la megafonía mejorará la comunicación con los adjudicatarios de los puestos y, además, funcionará como hilo musical para hacer más agradable la estancia y compras en el mencionado equipamiento. «Con estas actuaciones, Marbella continúa avanzando en su camino hacia la modernización del comercio y la mejora de la experiencia de los ciudadanos y turistas, por su capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades del presente», ha apostillado.