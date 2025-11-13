Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, y el 'rider' local Antonio Fernández. SUR

Los mejores 'riders' del país se citan en Marbella en la primera edición de la Copa de España de Scooter Freestyle

En el evento competirán 40 deportistas en cuatro categorías que se han clasificado previamente para la competición

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:13

El Skatepark La Florida será escenario este sábado, 15 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, de la primera edición de la Copa ... de España de Scooter Freestyle, una competición que reunirá en su estreno a 40 de los mejores 'riders' del país. El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha subrayado durante la presentación que esta cita que «supondrá un importante impulso de esta disciplina y del deporte juvenil en Marbella». El edil ha explicado que este evento «consolida a la ciudad como referencia nacional en deportes urbanos». «Queremos seguir impulsando modalidades deportivas emergentes que conectan con los jóvenes y fomentan un estilo de vida activo», ha señalado Vieytes, quien ha estado acompañado por Antonio Fernández, del club Team Rider Marbella.

