Los mejores 'riders' del país se citan en Marbella en la primera edición de la Copa de España de Scooter Freestyle

El Skatepark La Florida será escenario este sábado, 15 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, de la primera edición de la Copa ... de España de Scooter Freestyle, una competición que reunirá en su estreno a 40 de los mejores 'riders' del país. El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha subrayado durante la presentación que esta cita que «supondrá un importante impulso de esta disciplina y del deporte juvenil en Marbella». El edil ha explicado que este evento «consolida a la ciudad como referencia nacional en deportes urbanos». «Queremos seguir impulsando modalidades deportivas emergentes que conectan con los jóvenes y fomentan un estilo de vida activo», ha señalado Vieytes, quien ha estado acompañado por Antonio Fernández, del club Team Rider Marbella.

Vieytes ha recordado que Marbella ya fue sede del Campeonato de España en 2023, celebrado en el parque de Bello Horizonte y ahora acoge el debut de esta nueva cita «en unas instalaciones modernas, de libre acceso y adaptadas para competiciones oficiales», inauguradas en abril de 2024. «Hablamos de uno de los recintos más completos de Andalucía, con gran ambiente cada tarde gracias al impulso de nuestros 'riders locales'», ha subrayado. La competición contará con cuatro categorías oficiales (Sub 12, Sub 16, Absoluta Masculina y Absoluta Femenina) avaladas por la Federación Española de Patinaje, dentro de su calendario oficial de competiciones nacionales de Scooter Freestyle 2025.

«Cada categoría reunirá a los diez mejores 'riders' clasificados en el reciente Campeonato de España celebrado en Alicante, por lo que el nivel deportivo será altísimo», ha apuntado Vieytes. Además, ha indicado que el evento «no solo busca ofrecer una competición, sino también una jornada familiar y de ocio abierta al público, con actividades paralelas, música ambiental y zonas de descanso». «Esperamos que el tiempo nos dé tregua y podamos disfrutar de un día de espectáculo y deporte al aire libre», ha afirmado.

Por su parte, el 'rider' local Antonio Fernández ha manifestado su entusiasmo por competir «en casa» y por el crecimiento que está viviendo el scooter en la ciudad. «Estos eventos incentivan a la gente joven a seguir patinando y a participar en futuras competiciones. Antes apenas había pruebas en el sur y muchos abandonaban por falta de oportunidades. Ahora, con iniciativas como esta, se crea comunidad y motivación», ha señalado. Ha explicado que las rondas de competición duran 45 segundos y que «los jueces valoran la dificultad de los trucos, la técnica, el estilo y la creatividad del 'rider'». El evento contará además con zona técnica, área para el público, puntos de hidratación y música durante toda la jornada.