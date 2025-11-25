Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, presentador de un programa de televisión y con 1 millón de suscriptores en su canal de Youtube, estará en Marbella el miércoles 26. RTVE

Los mares polares, la sexualidad y las matemáticas, protagonistas del ciclo 'Marcientífica' de Marbella

El presentador y premiado divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón será uno de los ponentes

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

El ciclo de divulgación 'Marcientífica' continúa esta semana con cuatro nuevas citas. La primera ha llegado en la tarde de este lunes día 24 en ... el Hospital Real de la Misericordia, con una sesión dedicada a la exploración de los mares polares, en la que el escritor Javier Peláez abordará la historia y el futuro de la investigación en estas regiones. El ponente es uno de los fundadores de Naukas.com, una de las mayores plataformas en este ámbito, con la que obtuvo el Premio Prisma, y también es guionista en los programas de televisión 'El cazador de cerebros' y 'Órbita Laika', ambos en TVE. Ha colaborado en proyectos radiofónicos y televisivos de Radio Nacional de España y de Radio Televisión Canaria. Además, es autor de los libros '500 años de frío. La gran aventura del ártico' y de 'Planeta océano, las expediciones que descubrieron el mundo'.

