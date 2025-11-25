Los mares polares, la sexualidad y las matemáticas, protagonistas del ciclo 'Marcientífica' de Marbella

El ciclo de divulgación 'Marcientífica' continúa esta semana con cuatro nuevas citas. La primera ha llegado en la tarde de este lunes día 24 en ... el Hospital Real de la Misericordia, con una sesión dedicada a la exploración de los mares polares, en la que el escritor Javier Peláez abordará la historia y el futuro de la investigación en estas regiones. El ponente es uno de los fundadores de Naukas.com, una de las mayores plataformas en este ámbito, con la que obtuvo el Premio Prisma, y también es guionista en los programas de televisión 'El cazador de cerebros' y 'Órbita Laika', ambos en TVE. Ha colaborado en proyectos radiofónicos y televisivos de Radio Nacional de España y de Radio Televisión Canaria. Además, es autor de los libros '500 años de frío. La gran aventura del ártico' y de 'Planeta océano, las expediciones que descubrieron el mundo'.

El segundo encuentro será mañana martes 25 a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia, con una charla en la que la psicóloga Laura Morán abordará la sexualidad desde la biología, la psicología y el humor. Como firme defensora de la educación y la prevención, organiza talleres para diferentes públicos y ha participado en eventos de divulgación como 'Naukas', 'Las que cuentan' y 'Desgranando ciencia'. Además, ha colaborado en programas de radio y televisión como 'Gente Despierta', 'Boulevard' y 'Órbita Laika'. Además, ha escrito varios libros como 'Orgas(mitos)', 'Iguales pero diferentes' y 'Perfectamente imperfectas'.

Matemáticas de la mano de un premiado divulgador

El miércoles 26 de noviembre, a las 12.00 horas tendrá lugar en el teatro Ciudad de Marbella una actividad concertada con centros educativos para disfrutar de las matemáticas de la mano del divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, que también será protagonista de un encuentro para el público en general a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia. Licenciado en Teología y doctor en Matemáticas, su investigación se centra en el área del álgebra computacional.

Paralelamente a su carrera académica, ha desarrollado una extensa y variada labor en la comunicación de la ciencia y es presentador del programa de TVE 'Órbita Laika', además de contar con un canal de Youtube 'Derivando', con más de un millón de suscriptores. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios, entre los cuales destaca el recientemente obtenido CSIC-Fundación BBVA.