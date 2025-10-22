Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La directora general de Cultura, Carmen Díaz, ha presentado la nueva edición del ciclo de divulgación 'Marcientífica'. Josele

'Marcientífica' abordará en Marbella la edición genética, los mares polares, la sexualidad y las matemáticas

La cantante Annie B Sweet, músicos de Lagartija Nick y dos científicos unirán música, poesía, narración e imágenes en un viaje por el cosmos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:50

Comenta

Marbella volverá a ser punto de encuentro entre la ciencia y la cultura con la celebración de una nueva edición del ciclo de divulgación 'Marcientífica', ... que este año alcanza su cuarta edición. La directora general del ramo, Carmen Díaz, ha presentado hoy el programa, que se desarrollará los días 27, 28 y 29 de octubre y 24, 25 y 26 de noviembre en el Hospital Real de la Misericordia y en el Teatro Ciudad de Marbella, y ha señalado que «es una de las citas más consolidadas del otoño y siempre despierta un enorme interés entre la ciudadanía por su capacidad para acercar el conocimiento científico de forma amena y accesible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

