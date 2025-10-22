'Marcientífica' abordará en Marbella la edición genética, los mares polares, la sexualidad y las matemáticas

Marbella volverá a ser punto de encuentro entre la ciencia y la cultura con la celebración de una nueva edición del ciclo de divulgación 'Marcientífica', ... que este año alcanza su cuarta edición. La directora general del ramo, Carmen Díaz, ha presentado hoy el programa, que se desarrollará los días 27, 28 y 29 de octubre y 24, 25 y 26 de noviembre en el Hospital Real de la Misericordia y en el Teatro Ciudad de Marbella, y ha señalado que «es una de las citas más consolidadas del otoño y siempre despierta un enorme interés entre la ciudadanía por su capacidad para acercar el conocimiento científico de forma amena y accesible».

Asimismo, ha indicado que «el ciclo ha tenido un gran éxito de participación y de satisfacción por parte del público en las ediciones anteriores, lo que nos anima a seguir apostando por la divulgación como una herramienta de reflexión y disfrute colectivo».

«El objetivo es también mostrar cómo la ciencia y las humanidades se entrelazan de manera natural; ambas perspectivas confluyen en la curiosidad, la creatividad y la búsqueda de respuestas» Carmen Díaz Directora general de Cultura

La responsable municipal ha recordado que el objetivo de la propuesta es «acercar los últimos avances en este ámbito, pero también mostrar cómo la ciencia y las humanidades se entrelazan de manera natural» y ha subrayado que «nos gusta reivindicar que ambas perspectivas confluyen en la curiosidad, la creatividad y la búsqueda de respuestas».

Ha detallado que el primer bloque del programa se desarrollará la próxima semana, dando comienzo el lunes 27, a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia, de la mano de Luis Montoliu, investigador del CSIC y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, que ofrecerá la conferencia 'Técnicas de edición genética y medicina personalizada', en la que abordará los avances más recientes en este campo y los dilemas éticos asociados a la manipulación genética.

Una propuesta multidisciplinar

El calendario continuará el martes 28, a las 20.00 horas en el Teatro Ciudad de Marbella, con una propuesta multidisciplinar que unirá música, poesía, narración e imágenes en un viaje por el cosmos. Participarán los músicos Antonio Arias, Juan Codorníu y JJ Machuca, miembros del grupo Lagartija Nick, junto a la cantante fuengiroleña Anni B Sweet y los científicos José Antonio Caballero, astrofísico, y Carlos Briones, coordinador del ciclo.

El miércoles 29, a las 20.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia, la bioquímica Rosa Porcel cerrará la primera parte con una ponencia sobre 'El papel esencial de las plantas en nuestra vida', en la que explorará su relevancia en el equilibrio del planeta y su conexión con el bienestar humano.

Segundo bloque

El segundo bloque comenzará el 24 de noviembre, a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia, con una sesión dedicada a la exploración de los mares polares, en la que el escritor Javier Peláez abordará la historia y el futuro de la investigación científica en estas regiones. Continuará con una conferencia de Laura Morán, en el mismo recinto el día 25 a las 19.00 horas, con una charla en la que explorará la sexualidad desde la biología, la psicología y el humor. El ciclo finalizará el 26 de noviembre con una jornada dedicada a disfrutar de las matemáticas de la mano del divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, que ofrecerá sesiones tanto para estudiantes, a las 12.00 horas en el Teatro Ciudad de Marbella, como para el público general, a las 19.00 horas en el Hospital Real de la Misericordia.

Díaz ha puesto en valor la figura de Carlos Briones, científico del CSIC y escritor, que coordina el ciclo desde sus inicios y que, como ha resaltado, «ha sabido reunir en Marbella a algunos de los mejores investigadores y divulgadores de nuestro país». Por último, ha precisado que la participación en todas las actividades será gratuita hasta completar aforo. En el caso del espectáculo del martes 28, las invitaciones podrán recogerse desde hoy día 22 en la taquilla del teatro, con un máximo de dos por persona, y ha avanzado que las localidades que queden disponibles podrán solicitarse en el Hospital Real de la Misericordia el próximo lunes 27.