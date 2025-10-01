Marbella vuelve a unirse a la campaña de Unicaja Baloncesto 'Nuestra provincia juega'

Marbella ha vuelto a unirse a la campaña de Unicaja Baloncesto 'Nuestra provincia juega', que ha alcanzado los cinco años desde su puesta en funcionamiento. ... La renovación del acuerdo, que suma ya 12 municipios, fue presentada este martes en la Casa de Los Navajas de Torremolinos, contando con la participación del concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.

El edil destacó la importancia de una acción, que busca de nuevo compilar todo el apoyo de la provincia de Málaga para el Unicaja los días de partido en el pabellón José María Martín Carpena, al mismo tiempo que resalta el papel de las localidades que forman parte del proyecto. En esta ocasión, se suma Pizarra a Marbella, Nerja, Alhaurín de la Torre, Benahavís, Benalmádena, Estepona, Mijas, Rincón de la Victoria, Torrox, Torremolinos y Vélez-Málaga.

En este sentido, gracias a esta iniciativa, residentes de cada localidad podrán disfrutar del partido en directo que esté dedicado a su territorio. Se creará uno dedicado y un segundo encuentro de promoción especial, y se instalará una carpa en la explanada exterior del estadio dentro de la 'Fan Zone', en la que se desarrollarán numerosas actividades tales como juegos o reparto de recuerdos, entre otros para promocionar las virtudes de cada municipio.

Una vez dentro recinto, se emitirá publicidad especial de la localidad en el videomarcador y en el anillo led, y se harán otras acciones promocionales como degustaciones para el público asistente, reparto de merchandising, concursos en el descanso, entre otros. Todo ello con el objeto de hacer más atractivo cada partido que se celebre en el Martín Carpena y que los aficionados disfruten más que nunca.