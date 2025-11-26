Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala del distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha presentado la iniciativa junto a la presidenta del colectivo, Angie Sánchez. SUR

Marbella visibiliza el día a día de los menores con necesidades especiales en una muestra fotográfica

La exposición, titulada 'El poder de una sonrisa' e impulsada por la asociación CADI, podrá verse desde el día 28 en el Centro Polivalente de Nueva Andalucía

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:51

Comenta

El Centro Polivalente de Nueva Andalucía acoge a partir de este viernes, 28 de noviembre, la exposición 'El poder de una sonrisa', impulsada por la ... Asociación CADI, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, que reúne más de 70 fotografías dedicadas a visibilizar el día a día de los menores con necesidades especiales y el papel esencial de sus familias. La concejala del distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha presentado la iniciativa junto a la presidenta del colectivo, Angie Sánchez; al trabajador social de la entidad, Juanma Cuesta; al fotógrafo Curro Miñana y al productor Pepe Kimto, y ha destacado la importancia de «dar a conocer la importante labor de esta entidad, que es un ejemplo de trabajo por la participación plena de niños con distintas capacidades siempre desde el respeto y el cariño».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  8. 8 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  9. 9 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella visibiliza el día a día de los menores con necesidades especiales en una muestra fotográfica

Marbella visibiliza el día a día de los menores con necesidades especiales en una muestra fotográfica