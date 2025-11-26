Marbella visibiliza el día a día de los menores con necesidades especiales en una muestra fotográfica

El Centro Polivalente de Nueva Andalucía acoge a partir de este viernes, 28 de noviembre, la exposición 'El poder de una sonrisa', impulsada por la ... Asociación CADI, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, que reúne más de 70 fotografías dedicadas a visibilizar el día a día de los menores con necesidades especiales y el papel esencial de sus familias. La concejala del distrito, Vanessa Ortiz de Zárate, ha presentado la iniciativa junto a la presidenta del colectivo, Angie Sánchez; al trabajador social de la entidad, Juanma Cuesta; al fotógrafo Curro Miñana y al productor Pepe Kimto, y ha destacado la importancia de «dar a conocer la importante labor de esta entidad, que es un ejemplo de trabajo por la participación plena de niños con distintas capacidades siempre desde el respeto y el cariño».

«La muestra pretende rendir también homenaje a los padres presentes que acompañan cada proceso y al talento de quienes la han hecho posible», ha señalado la responsable municipal, quien ha animado la ciudadanía a visitar una iniciativa, que se inaugurará a las 17.30 horas, «llena de sensibilidad, emoción y verdad».

La fuerza de los menores

Sánchez, quien ha agradecido el respaldo del Consistorio con las instalaciones municipales, ha puesto el acento en el papel de Cuesta «como alma del proyecto» y en el respaldo del resto de colaboradores en la muestra, como los estudiantes del módulo de Atención a Personas en Situación de Dependencia que han impulsado la venta de pulseras solidarias para financiar la impresión de las fotografías.

Por último, el trabajador social de la entidad ha apuntado que «pretende reconocer la fuerza y la actitud positiva de los menores y rendir homenaje a los padres y madres que los acompañan diariamente», mientras que Miñana ha afirmado que «participar en el proyecto ha sido una experiencia muy especial». «Muchas familias llegaron al estudio con cierta timidez, pero las sesiones evolucionaron de forma natural gracias a la cercanía y espontaneidad de los niños, lo que permitió capturar momentos llenos de afecto y autenticidad», ha abundado. Kimto ha subrayado que «ha sido un honor colaborar en el diseño y montaje de la exposición».