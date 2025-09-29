Marbella trabaja en decenas de desarrollos urbanísticos que generarán miles de VPO

Marbella está en pleno proceso de crecimiento. Después de que la Junta de Gobierno Local iniciara el proceso para alumbrar un nuevo barrio en Arroyo ... Segundo, entre La Cañada y el polígono industrial La Ermita, los técnicos municipales siguen trabajando en decenas de desarrollos urbanísticos. «Hay grandes proyectos» para Marbella «en el corto, en el medio y en el largo plazo», asegura el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

El de Arroyo Segundo llegará con 1.330 viviendas, de las cuales 532, cuatro de cada diez, serán VPO, y los nuevos nuevos crecimientos urbanos que apruebe el Ayuntamiento de Marbella seguirán esa misma línea. «Desde Urbanismo tenemos una máxima prioridad: todos los desarrollos urbanísticos van a generar VPO y vamos a llegar a la máxima ratio que se pueda», apunta su responsable. Díaz asegura que «en los próximos meses, incluso semanas, vamos a ver que este número va a ser muy importante». Es decir, «hay grandes proyectos para nuestra ciudad» que permitirán que «sean una realidad miles de viviendas» protegidas, subraya el responsable de Urbanismo.

«Un momento ideal»

El paso dado por la Junta de Gobierno Local la semana pasada con la aprobación de la denominada declaración de conveniencia y oportunidad de la Actuación de Transformación Urbanística de Nueva Urbanización (ATU-UN) Arroyo Segundo se afianzará antes de final de año cuando obtenga luz verde de manera definitiva el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el nuevo instrumento urbanístico creado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Por eso, desde el Ayuntamiento consideran que «con los plazos vamos en un momento ideal». El nuevo PGOM, apunta Díaz, permitirá que «pueda sucederse la aprobación de proyectos tan importantes» como el de Arroyo Segundo. Y es que el nuevo instrumento creada por la LISTA «acelera la tramitación urbanística», en comparación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

«El nuevo PGOM acelera la tramitación, que es algo trascendental porque posibilita seguir ampliando Marbella, seguir haciendo ciudad y crear nuevos barrios, que es lo que necesitamos» José Eduardo Díaz Concejal de Urbanismo

Para el gobierno municipal se trata, en palabras del concejal, de algo «trascendental» porque posibilita «seguir ampliando» Marbella, «seguir haciendo ciudad y crear nuevos barrios, que es lo que necesitamos». El PGOM también permite obtener de manera anticipada los suelos destinados a equipamientos públicos, como es el caso del nuevo recinto ferial o el anillo de zonas verdes incluidos en el proyecto de Arroyo Segundo, sin necesidad de esperar a la entrada en vigor definitiva del planeamiento.

Los nuevos desarrollos tendrán en cuenta la movilidad y los equipamientos comerciales porque el Ayuntamiento marbellí quiere construir esa «ciudad de los 15 minutos» en los que los vecinos tengan a no más de un cuarto de hora andando todo lo que se necesita en el día a día.