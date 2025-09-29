Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la zona de Arroyo Segundo, donde se creará un nuevo barrio con 1.330 viviendas. Josele

Marbella trabaja en decenas de desarrollos urbanísticos que generarán miles de VPO

El concejal de Urbanismo asegura que «hay grandes proyectos» en el corto, medio y largo plazo para que la ciudad siga creciendo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:10

Marbella está en pleno proceso de crecimiento. Después de que la Junta de Gobierno Local iniciara el proceso para alumbrar un nuevo barrio en Arroyo ... Segundo, entre La Cañada y el polígono industrial La Ermita, los técnicos municipales siguen trabajando en decenas de desarrollos urbanísticos. «Hay grandes proyectos» para Marbella «en el corto, en el medio y en el largo plazo», asegura el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

