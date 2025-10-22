Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La bailarina y coreógrafa Lucía Vázquez estrenará en Marbella 'El número impar'. SUR

Marbella TodoDanza continúa con un solo experimental

La bailarina y coreógrafa Lucía Vázquez estrena en el Museo del Grabado su espectáculo 'El número impar', un viaje sensorial con música en directo de Miguel Ángel Árbol

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:20

Comenta

El Festival Marbella TodoDanza acercará mañana jueves día 23 de octubre al Museo del Grabado Español Contemporáneo un solo experimental de la bailarina y coreógrafa ... Lucía Vázquez con música en directo de Miguel Ángel Árbol. La cita, que tendrá lugar a las 19.00 horas, supondrá el estreno de 'El número impar', un espectáculo que profundiza en la cultura nipona y la sensibilidad que la caracteriza, y aborda la cuestión del 'ver' y sus diferentes formas de hacerlo.

