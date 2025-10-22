Marbella TodoDanza continúa con un solo experimental

El Festival Marbella TodoDanza acercará mañana jueves día 23 de octubre al Museo del Grabado Español Contemporáneo un solo experimental de la bailarina y coreógrafa ... Lucía Vázquez con música en directo de Miguel Ángel Árbol. La cita, que tendrá lugar a las 19.00 horas, supondrá el estreno de 'El número impar', un espectáculo que profundiza en la cultura nipona y la sensibilidad que la caracteriza, y aborda la cuestión del 'ver' y sus diferentes formas de hacerlo.

La obra explora la conexión entre la mirada y el objeto observado, difuminando los límites entre el sujeto que contempla y el objeto contemplado. A través de un lenguaje coreográfico minimalista y cargado de sensibilidad, el espectáculo sumerge al espectador en un viaje sensorial donde la visión no es solo un acto físico, sino también una experiencia emocional y simbólica. Se enmarca dentro del ciclo 'Danza en el Museo', dedicado a la colección de grabados de la familia Vilató, perteneciente a este equipamiento cultural.

Próximas actuaciones

La agenda de esta décimo sexta edición continuará el viernes 24 de octubre, en el Teatro Ciudad de Marbella, a las 20.00 horas, con el espectáculo 'Paisajes humanos'. Se trata de una nueva producción que conmemora los 30 años de la compañía Alicia Soto Hojarasca, que propone al público una serie de cuadros humanos inconexos para realizar un ejercicio de contemplación que se centra en el aquí y el ahora. Una propuesta, inspirada en la naturaleza de Irlanda y la Patagonia, que sumerge al público en el acto de observar de forma atenta y detenida una realidad e iniciando un viaje emocional que permita conectar con uno mismo.

Este mismo escenario albergará el domingo día 26 de octubre, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar 'El duende de las emociones', a cargo de la compañía de danza de Anabel Veloso, que refleja en su prolífica producción artística la naturalidad valiente de quien siente el flamenco como fuerza, necesidad de crear y de mostrar mundos estéticos y coreográficos cargados de recursos nuevos para el flamenco.