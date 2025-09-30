Marbella TodoDanza alzará el telón este sábado con la obra de un Premio Nacional

El Festival 'Marbella TodoDanza' arrancará este sábado, 4 de octubre, con la representación del espectáculo 'Muerta de amor', a cargo de la compañía de Manuel ... Liñán. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el teatro municipal y supondrá el inicio de la 16 edición del certamen, que cada año convierte a la ciudad en epicentro de esta disciplina artística.

La propuesta inaugural estará protagonizada por el aclamado bailaor Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017 y referente internacional del flamenco contemporáneo. En esta nueva creación, el también coreógrafo se adentra en un espacio escénico donde conviven los deseos y los anhelos del pasado, explorando las emociones humanas a través de la danza.

Un equipo artístico de primer nivel

'Muerta de amor' es un viaje emocional guiado por la necesidad de conexión entre los cuerpos, donde Liñán fusiona tradición y vanguardia con su característico dominio escénico y una puesta en escena de gran fuerza visual.

El espectáculo cuenta con un equipo artístico de primer nivel e incluye la colaboración del coreógrafo José Maldonado y de la cantaora Mara Rey, entre otros destacados intérpretes del panorama flamenco. El elenco está formado por ocho bailaores, acompañados por música en directo, en una producción que combina coreografía, cante, guitarra, percusión y elementos visuales. La dirección y escenografía corren a cargo del propio Liñán junto a Ernesto Artillo, mientras que la música original es obra de Francisco Vinuesa.