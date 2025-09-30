Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel anunciador de la representación del espectáculo. SUR

Marbella TodoDanza alzará el telón este sábado con la obra de un Premio Nacional

La compañía de Manuel Liñán representará 'Muerta de amor', un viaje emocional donde se fusiona tradición y vanguardia con un gran dominio escénico y fuerza visual

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:57

El Festival 'Marbella TodoDanza' arrancará este sábado, 4 de octubre, con la representación del espectáculo 'Muerta de amor', a cargo de la compañía de Manuel ... Liñán. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el teatro municipal y supondrá el inicio de la 16 edición del certamen, que cada año convierte a la ciudad en epicentro de esta disciplina artística.

