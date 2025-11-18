Marbella se suma a la celebración del Día del Niño Prematuro iluminando de morado espacios emblemáticos de la ciudad
La iniciativa del Ayuntamiento pretende visibilizar la realidad de los bebés nacidos antes de término y mostrar apoyo a sus familias
Marbella
Martes, 18 de noviembre 2025, 19:12
El Ayuntamiento de Marbella se ha sumado a la conmemoración del Día del Niño Prematuro, que tuvo lugar ayer lunes día 17, iluminando en color ... morado diversos puntos emblemáticos de la ciudad con el objetivo de visibilizar la realidad de los bebés nacidos antes de término y mostrar apoyo a sus familias.
El arco de Marbella, principal acceso a la ciudad y uno de los elementos más significativos, ha lucido este color, así como la rotonda de Manuel Haro, conocida como los Tres Barcos, que también se ha iluminado con esta tonalidad reforzando el impacto visual del conjunto.
La localidad ha mostrado así su compromiso con la sensibilización sobre la prematuridad y ha contribuido a difundir el mensaje de apoyo y esperanza que representa esta jornada internacional, manteniendo esta iniciativa a lo largo de la noche del lunes.
