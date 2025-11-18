Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rotonda de Manuel Haro, conocida como los Tres Barcos, iluminada con motivo del Día del Niño Prematuro. SUR

Marbella se suma a la celebración del Día del Niño Prematuro iluminando de morado espacios emblemáticos de la ciudad

La iniciativa del Ayuntamiento pretende visibilizar la realidad de los bebés nacidos antes de término y mostrar apoyo a sus familias

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella se ha sumado a la conmemoración del Día del Niño Prematuro, que tuvo lugar ayer lunes día 17, iluminando en color ... morado diversos puntos emblemáticos de la ciudad con el objetivo de visibilizar la realidad de los bebés nacidos antes de término y mostrar apoyo a sus familias.

