Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento de Marbella organiza el evento en colaboración con la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol. SUR

Marbella repartirá más de 1.700 kilos de sardinas en espetos en la Moraga Popular

El evento se celebrará el día 25 simultáneamente en las playas de La Venus, La Salida, Levante y Real de Zaragoza

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:17

El Ayuntamiento de Marbella, en colaboración con la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol, celebrará el ... próximo jueves, 25 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, la XII edición de la Moraga Popular, una de las citas más tradiciones y esperadas para despedir el verano en el municipio. El evento tendrá lugar de forma simultánea en las playas de La Venus (Marbella), La Salida (San Pedro Alcántara), Levante (Puerto Banús), y Real de Zaragoza (Las Chapas) y mantiene su objetivo de homenajear al turismo y a los vecinos, con el reparto gratuito de 1.700 kilos de sardinas en espetos y 1.000 kilos de tomates picados, además de pan y bebidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  10. 10

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella repartirá más de 1.700 kilos de sardinas en espetos en la Moraga Popular

Marbella repartirá más de 1.700 kilos de sardinas en espetos en la Moraga Popular