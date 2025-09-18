Marbella repartirá más de 1.700 kilos de sardinas en espetos en la Moraga Popular
El evento se celebrará el día 25 simultáneamente en las playas de La Venus, La Salida, Levante y Real de Zaragoza
Marbella
Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:17
El Ayuntamiento de Marbella, en colaboración con la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol, celebrará el ... próximo jueves, 25 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, la XII edición de la Moraga Popular, una de las citas más tradiciones y esperadas para despedir el verano en el municipio. El evento tendrá lugar de forma simultánea en las playas de La Venus (Marbella), La Salida (San Pedro Alcántara), Levante (Puerto Banús), y Real de Zaragoza (Las Chapas) y mantiene su objetivo de homenajear al turismo y a los vecinos, con el reparto gratuito de 1.700 kilos de sardinas en espetos y 1.000 kilos de tomates picados, además de pan y bebidas.
El concejal del ramo, Diego López, ha recordado que esta iniciativa nació «como un reconocimiento a todas las personas que trabajan en el sector turístico, desde la hostelería hasta el alojamiento, fundamentales para la economía local».
El edil ha agradecido especialmente «la colaboración de la Cofradía de Pescadores, con Jerónimo Sánchez al frente, y de los empresarios de chiringuitos, sin los cuales sería imposible llevar a cabo una cita de esta magnitud». «Cada año se reparten miles de espetos y buscamos mejorar la organización para que los asistentes disfruten de forma más ágil y segura», ha señalado el edil, quien ha invitado a toda la ciudadanía y a los turistas a participar en la fiesta del próximo jueves.
Chiringuitos y música en directo
Por su parte, el delegado en Marbella de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol, José Rovira, ha destacado que «los chiringuitos colaboramos montando las barras de comida y bebida, mientras que la Cofradía se encarga del pescado y los espetos, con una coordinación que permite ofrecer un servicio de calidad a todos los asistentes».
En esta misma línea, el secretario de los pescadores, Bartolomé Carrillo, ha afirmado que «llevamos años cooperando con esta jornada, de la que nos sentimos muy orgullosos, ya que permite mostrar la calidad de la sardina malagueña a vecinos y visitantes, y rendir homenaje a la tradición marinera del municipio». El evento contará también con música en directo de grupos locales, que contribuirán a crear un ambiente festivo en cada una de las ubicaciones.
