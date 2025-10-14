Marbella renueva los suelos de aulas de Infantil para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación de Obras, está llevando a cabo la renovación de los pavimentos en las aulas de Infantil ... de varios centros educativos del municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, higiene y comodidad de los espacios destinados a los alumnos de menor edad.

Las actuaciones consisten en la retirada de los antiguos suelos, compuestos en muchos casos por baldosas de corcho deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuado, y su sustitución por un nuevo pavimento vinílico continuo. Este material destaca por su resistencia, durabilidad y facilidad de mantenimiento, además de ofrecer una superficie cálida y uniforme que favorece el desarrollo de las actividades educativas y de juego.

El proyecto abarca más de 2.000 metros cuadrados de superficie renovada en aulas de Infantil de los colegios públicos de Marbella

Los trabajos se están ejecutando en los colegios Hermanos Gil Muñiz, donde se actúa sobre una superficie de 516 metros cuadrados; Los Olivos, con 464,63 metros cuadrados; Miguel de Cervantes, con 320 metros cuadrados; Federico García Lorca, con 172,80 metros cuadrados; y Antonio Machado, con 53 metros cuadrados, completando así la sustitución iniciada durante el pasado plan de mejora. Asimismo, está previsto que el próximo año se lleve a cabo la intervención en el CEIP Valdeolletas, con una superficie aproximada de 525,77 metros cuadrados. En total, el proyecto abarca más de 2.000 metros cuadrados de superficie renovada en aulas de Infantil de los colegios públicos de Marbella.

El plazo de ejecución estimado es de aproximadamente una semana por colegio, coordinándose los trabajos con las direcciones de los centros para minimizar cualquier incidencia en el desarrollo de la actividad lectiva. Con esta intervención, «el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras educativas del municipio», ha precisado el concejal del ramo, Diego López, quien ha apuntado que «el propósito es que los centros públicos de Marbella dispongan de instalaciones seguras, actualizadas y adaptadas a las necesidades de la comunidad escolar, garantizando un entorno adecuado para el aprendizaje y la convivencia».