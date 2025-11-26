Marbella renueva el convenio con la asociación Valores para apoyar su labor con jóvenes con discapacidad

El Ayuntamiento refrenda su compromiso con la Asociación Valores, de San Pedro Alcántara, con la renovación del convenio de colaboración anual, dotado de una cuantía ... de 25.000 euros, para contribuir a la labor que lleva a cabo este colectivo en beneficio de los jóvenes con discapacidad. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha rubricado el acuerdo junto con la presidenta de este colectivo, Josefa Ortega, ha resaltado el «gran trabajo» que realizan con sus usuarios, cerca de una veintena y ha recordado que esta acción se enmarca dentro del plan estratégico de subvenciones, que lleva a cabo el Consistorio, que «se establece por tres años consecutivos para sacar adelante el proyecto de esta asociación, que se ubica en un local de titularidad municipal».

La primera edil, que ha señalado que ya se está trabajando en el siguiente plan una vez acabe este, ha subrayado que desde Valores «ejercen su labor desde ocho líneas de actuación, que van desde la autonomía personal, el tema educativo, el de talleres y el deportivo, entre otros, como parte de su desarrollo personal».

«Un gran esfuerzo»

Muñoz ha explicado durante el acto, que ha contado también con la asistencia del teniente de alcalde sampedreño Javier García y el asesor de Derechos Sociales, Juan José Almagro, que la aportación directa que aporta el Consistorio es el equivalente al 50 por ciento del coste total del proyecto anual que desarrolla la entidad, cuyo presupuesto global supera los 50.000 euros. «Ellos hacen un gran esfuerzo por poder asumir los gastos que representan en el día a día de esta asociación», ha apuntado.

Por su parte, Ortega ha agradecido el respaldo de la administración local y ha explicado que todos los niños hacen cursos de encuadernación (en estos momentos están muy realizando agendas de Navidad, que se venden a 10 euros), y otras actividades como petanca, natación y baloncesto.