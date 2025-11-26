Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, acompañado por el teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, ha firmado el convenio con la presidenta de Valores, Josefa Ortega. SUR

Marbella renueva el convenio con la asociación Valores para apoyar su labor con jóvenes con discapacidad

El Ayuntamiento subvenciona el 50% del coste del proyecto que desarrolla la entidad, que cuenta también con un local de titularidad municipal

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:51

El Ayuntamiento refrenda su compromiso con la Asociación Valores, de San Pedro Alcántara, con la renovación del convenio de colaboración anual, dotado de una cuantía ... de 25.000 euros, para contribuir a la labor que lleva a cabo este colectivo en beneficio de los jóvenes con discapacidad. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha rubricado el acuerdo junto con la presidenta de este colectivo, Josefa Ortega, ha resaltado el «gran trabajo» que realizan con sus usuarios, cerca de una veintena y ha recordado que esta acción se enmarca dentro del plan estratégico de subvenciones, que lleva a cabo el Consistorio, que «se establece por tres años consecutivos para sacar adelante el proyecto de esta asociación, que se ubica en un local de titularidad municipal».

