La alcaldesa, Ángeles Muñoz, con la Asociación Avance Positivo. SUR

Marbella renueva el convenio con la Asociación Avance Positivo

La subvención asciende a 25.000 euros para que dicha entidad continúe con su labor de prevención del VIH y otras ITS

María Albarral

Marbella

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:53

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado su apoyo a la Asociación Avance Positivo para garantizar la continuidad de sus programas de salud pública. La alcaldesa, ... Ángeles Muñoz, y el presidente del colectivo, José Luis Prada, han suscrito el convenio de colaboración de 2025, dotado con una subvención de más de 25.000 euros.

