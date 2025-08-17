Marbella renueva el convenio con la Asociación Avance Positivo
La subvención asciende a 25.000 euros para que dicha entidad continúe con su labor de prevención del VIH y otras ITS
María Albarral
Marbella
Domingo, 17 de agosto 2025, 10:53
El Ayuntamiento de Marbella ha renovado su apoyo a la Asociación Avance Positivo para garantizar la continuidad de sus programas de salud pública. La alcaldesa, ... Ángeles Muñoz, y el presidente del colectivo, José Luis Prada, han suscrito el convenio de colaboración de 2025, dotado con una subvención de más de 25.000 euros.
La regidora ha destacado la labor «altruista y profesional» que realiza la entidad para la prevención del VIH, así como otras infecciones de transmisión sexual (ITS), y ha puesto el acento en el compromiso del equipo humano y de los voluntarios que integran la ONG «en el apoyo a los pacientes y a sus familias».
«Aunque esta enfermedad ha pasado de ser mortal a crónica y tratable, sigue presente y puede tener consecuencias muy graves», ha afirmado.
Por su parte, Prada ha recordado que Avance Positivo, con cuatro años de trayectoria y sede en San Pedro Alcántara, nació para dar apoyo a personas afectadas por VIH y otras ITS y que, en la actualidad, «la prioridad es la educación de la juventud para que disponga de herramientas que le permitan vivir una sexualidad sana y segura».
El presidente de la ONG ha agradecido al Ayuntamiento de Marbella el respaldo municipal «sin el cual este proyecto no habría sido posible», y ha reiterado que los esfuerzos se centran en campañas preventivas en centros educativos y entre la población adulta, «sin dejar de atender a los usuarios que precisan apoyo y tratamiento».
