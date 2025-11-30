Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los paseos marítimos de Marbella y San Pedro serán dos de las nueve zonas a las que llegará el plan. Josele

Marbella regenerará zonas turísticas con más de 500 nuevos árboles y palmeras

El Ayuntamiento renovará el bosque urbano en nueve zonas de la localidad antes del próximo verano

Marbella

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:27

El Ayuntamiento de Marbella regenerará zonas turísticas de la ciudad con la plantación de cerca de 550 árboles y palmeras. El Consistorio dedicará a esta ... operación 100.000 euros, y se ejecutará a través de un contrato externo que ya ha salido a licitación. La actuación, que forma parte del eje 'Transición verde y sostenible' del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico que financia la Unión Europea a través de los fondos Next Generation-UE, servirá para renovar el bosque urbano y embellecer la ciudad.

