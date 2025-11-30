Marbella regenerará zonas turísticas con más de 500 nuevos árboles y palmeras

El Ayuntamiento de Marbella regenerará zonas turísticas de la ciudad con la plantación de cerca de 550 árboles y palmeras. El Consistorio dedicará a esta ... operación 100.000 euros, y se ejecutará a través de un contrato externo que ya ha salido a licitación. La actuación, que forma parte del eje 'Transición verde y sostenible' del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico que financia la Unión Europea a través de los fondos Next Generation-UE, servirá para renovar el bosque urbano y embellecer la ciudad.

El plan verde para la regeneración de zonas turísticas llegará a las zonas de Cabopino, Elviria, Puerto de la Bajadilla, el centro histórico, el puerto deportivo, el paseo marítimo de Marbella, Puerto Banús, y el centro y el paseo marítimo de San Pedro Alcántara. La intención del gobierno municipal de Marbella es que la operación de renovación del arbolado en estos espacios esté completada el próximo 30 de junio, de modo que las nuevas especies puedan lucir en la próxima temporada estival.

La plantación de los nuevos ejemplares se realizarán en alcorques que suponen «un punto de riesgo» para los ciudadanos por estar «deteriorados», por albergar árboles muertos o con un estado «deficiente» o simplemente «con un tocón a la espera de ser repuestos», según detalla el Ayuntamiento, que reconoce que hay «una ingente cantidad de alcorques con incidencias», algunos de los cuales han sido tapados con solería para evitar el riesgo.

La empresa que se haga con el contrato se encargará de detectar los alcorques con incidencias y realizar todas las operaciones necesarias para la plantación, desde la preparación y la eliminación de raíces hasta la apertura del hoyo, el aporte del sustrato adecuado, el riego para la plantación o el entutorado si fuera necesario.

Entre las especies de árboles que se plantarán hay 29 ejemplares de cinamomo (Melia azedarach), 25 de jacaranda azul o tarco (Jacaranda mimosifolia), 21 de palo borracho o árbol del puente (Ceiba speciosa), 20 alcornoques (Quercus suber), 16 árboles de la seda (Albizia julibrissin), 15 ceibos (Erythrina crista-galli, la flor nacional argentina) y 13 encinas (Quercus ilex), entre otros. Entre las palmeras hay 29 ejemplares dela espigada washintonia robusta, 13 de palmeras datileras y 12 de la variedad conocida como de abanico china.

La mayoría de los árboles tienen un coste por debajo de los 300 euros, muchos de ellos menos de 100, y los más caros serán los de chorisia (Ceiba Iinsignis). Habrá nueve nuevos ejemplares de esta especie de cinco metros cuyo coste oscilará entre 3.600 y 30.000 euros dependiendo de la dimensión del tronco, que se ensancha con la edad, tomando una forma de botella.