El edil de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, ha visitado la Academia del Cuerpo junto al fiscal jefe de Marbella. SUR

Marbella sigue reforzando la estructura de la Policía Local

El Consistorio pone en marcha una nueva promoción interna y avanza que para este ejercicio existe una convocatoria abierta para 24 nuevos agentes

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:50

El Ayuntamiento de Marbella continúa avanzando en la consolidación de la plantilla de la Policía Local con una nueva promoción interna que incluye la formación ... de un intendente, un inspector, dos subinspectores y cuatro oficiales. El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha visitado hoy la Academia del Cuerpo municipal junto al fiscal jefe de Marbella, Julio Carazo, y ha subrayado que «esta iniciativa es fundamental para dar continuidad a la carrera profesional de nuestros agentes y fortalecer la estructura de la institución».

