Marbella sigue reforzando la estructura de la Policía Local

El Ayuntamiento de Marbella continúa avanzando en la consolidación de la plantilla de la Policía Local con una nueva promoción interna que incluye la formación ... de un intendente, un inspector, dos subinspectores y cuatro oficiales. El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha visitado hoy la Academia del Cuerpo municipal junto al fiscal jefe de Marbella, Julio Carazo, y ha subrayado que «esta iniciativa es fundamental para dar continuidad a la carrera profesional de nuestros agentes y fortalecer la estructura de la institución».

El edil ha valorado la importancia de la formación y ha agradecido la participación del fiscal jefe en las sesiones dirigidas al nuevo grupo de mandos. «Contamos con una de las academias más destacadas de Andalucía, que se caracteriza por su estrecha colaboración con los distintos actores que intervienen en la seguridad de nuestra ciudad», ha afirmado Díaz, quien ha destacado también la implicación de jueces, secretarios judiciales y profesionales del ámbito jurídico en la instrucción de los agentes.

En relación con los procesos selectivos en curso, el responsable municipal ha recordado que actualmente se está desarrollando la convocatoria de ingreso de 19 nuevos agentes, recientemente ampliada a 24 plazas. «Estamos adaptando la oferta a las vacantes existentes para que la plantilla se mantenga operativa y completa», ha indicado. Por último, ha resaltado «el alto nivel de preparación y el reconocimiento que recibe nuestra Policía Local».