Marbella sigue reforzando la estructura de la Policía Local
El Consistorio pone en marcha una nueva promoción interna y avanza que para este ejercicio existe una convocatoria abierta para 24 nuevos agentes
Marbella
Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:50
El Ayuntamiento de Marbella continúa avanzando en la consolidación de la plantilla de la Policía Local con una nueva promoción interna que incluye la formación ... de un intendente, un inspector, dos subinspectores y cuatro oficiales. El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha visitado hoy la Academia del Cuerpo municipal junto al fiscal jefe de Marbella, Julio Carazo, y ha subrayado que «esta iniciativa es fundamental para dar continuidad a la carrera profesional de nuestros agentes y fortalecer la estructura de la institución».
El edil ha valorado la importancia de la formación y ha agradecido la participación del fiscal jefe en las sesiones dirigidas al nuevo grupo de mandos. «Contamos con una de las academias más destacadas de Andalucía, que se caracteriza por su estrecha colaboración con los distintos actores que intervienen en la seguridad de nuestra ciudad», ha afirmado Díaz, quien ha destacado también la implicación de jueces, secretarios judiciales y profesionales del ámbito jurídico en la instrucción de los agentes.
En relación con los procesos selectivos en curso, el responsable municipal ha recordado que actualmente se está desarrollando la convocatoria de ingreso de 19 nuevos agentes, recientemente ampliada a 24 plazas. «Estamos adaptando la oferta a las vacantes existentes para que la plantilla se mantenga operativa y completa», ha indicado. Por último, ha resaltado «el alto nivel de preparación y el reconocimiento que recibe nuestra Policía Local».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión