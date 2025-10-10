Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la reunión del Centro de Coordinación mantenida en la Jefatura de la Policía Local. SUR

Marbella refuerza su coordinación ante posibles episodios de lluvias torrenciales e inundaciones

El Ayuntamiento refuerza su coordinación ante posibles episodios de fenómenos meteorológicos adversos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:48

El Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) de Marbella ha celebrado hoy una reunión en la Jefatura de la Policía Local con el objetivo de ... reforzar la planificación municipal ante situaciones de lluvias torrenciales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos. El encuentro ha contado con la participación del concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz; el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García; el concejal de Obras, Diego López, y el jefe de Emergencias, Arturo Arnalich, así como representantes de los distintos cuerpos de seguridad, Protección Civil, Bomberos, Junta de Andalucía, como gestora del embalse de La Concepción, Hidralia y personal técnico.

